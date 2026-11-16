مدير "الويبو": ملتزمون بمواصلة دعم مصر لتطوير قدراتها المؤسسية وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الملكية الفكرية

أشاد دارين تانج المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بالجهود التي تبذلها مصر لتطوير منظومتها الوطنية للملكية الفكرية، والدور الذي يقوم به الجهاز المصري للملكية الفكرية في هذا المجال، مؤكدا التزام المنظمة بمواصلة دعم مصر في تطوير قدراتها المؤسسية وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الملكية الفكرية.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية اليوم /الاثنين/ حول حق المؤلف والقضايا الناشئة، الذي تنظمه المنظمة بالتعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية، خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات المعنية بالملكية الفكرية والصناعات الثقافية والإبداعية.

وأكد تانج أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في مجالات الإبداع والبحث والابتكار، وأن وجود جهاز وطني موحد للملكية الفكرية يوفر أساسا مهما لتعزيز الاستفادة من هذه الإمكانات، مشيرا إلى أهمية مواكبة التحديات الجديدة التي تفرضها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحويل الإبداع والابتكار إلى فرص للنمو والتنمية.

ودعا إلى ضرورة تطوير منظومة الملكية الفكرية لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على مكانة المبدع البشري باعتباره محور العملية الإبداعية، وضمان استمرار حقوق المؤلف في خدمة الروح الإنسانية المبدعة.

وأشار إلى أن الإصلاحات المؤسسية التي تشهدها مصر تعكس طموحا وطنيا يضع الملكية الفكرية في صميم عملية صنع السياسات الاقتصادية، ويعزز أوجه الدعم المقدمة للمبتكرين ورواد الأعمال والمبدعين.