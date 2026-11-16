إيقاف أعمال بناء مخالف في المهد ومصادرة مواد البناء بكفر طهرمس

نجحت الأجهزة التنفيذية بحي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، في إيقاف أعمال بناء مخالف بشارع عبدالله عبد الحميد، المتفرع من شارع الهرم (منطقة الطالبية فيصل - كفر طهرمس).

وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، بتكثيف الحملات الرقابية والتصدي بحزم لجميع أشكال المخالفات البنائية والتعديات في مهدها.

وقد أسفرت الحملة عن إيقاف الأعمال فوراً والتحفظ على جميع محتويات ومعدات البناء، والتي شملت كميات من الأخشاب وحديد التسليح، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وذلك بحضور سيد عبد الرحيم مدير إشغالات قطاع كفر طهرمس، سيد راشد المشرف الليلي، أحمد خلف المشرف الليلي، وولاء محبوب مدير إدارة العلاقات العامة بحي الهرم.

وأكد رئيس حي الهرم، على استمرار المتابعة الدورية والمكثفة على مدار الساعة لمنع أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائي، والتعامل الفوري معها وفقاً للقانون للحفاظ على النسق الحضاري والانضباط بالمنطقة.