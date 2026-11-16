جامعة أسوان تنظم دورة تدريبية حول «التغذية الذكية» لتعزيز الوقاية من الأمراض

نظمت كلية التمريض بجامعة أسوان دورة تدريبية بعنوان «التغذية الذكية كمدخل للوقاية من الأمراض وتحسين جودة الحياة»، وذلك بمقر الجامعة بمدينة أسوان الجديدة، بهدف نشر الوعي بأهمية التغذية الصحية ودورها في الوقاية من الأمراض والارتقاء بجودة الحياة.

يأتى ذلك في إطار حرص جامعة أسوان على تعزيز الوعي الصحي ونشر الثقافة الغذائية السليمة.

جاءت الفعالية تحت رعاية الدكتور أشرف إمام عبد الراضي، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والدكتورة انتصار جاد المولى شعبان، عميدة كلية التمريض، وبإشراف الدكتورة ثناء محمد دياب، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان محمود حافظ، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة بشرى مصطفى يونس، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور أشرف إمام عبد الراضي، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة التوعوية والتدريبية التي تسهم في بناء وعي صحي سليم لدى الطلاب والمجتمع، مشيراً إلى أن التغذية السليمة تمثل أحد الركائز الأساسية للوقاية من الأمراض والحفاظ على صحة الإنسان، وأن الاستثمار في نشر الثقافة الصحية لا يقل أهمية عن تقديم الخدمات العلاجية، لما له من دور في الحد من المخاطر الصحية وتعزيز جودة الحياة.

وأضاف أن جامعة أسوان تحرص على ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيقات العملية، ومواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية، بما في ذلك توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وإعداد كوادر قادرة على التعامل مع متطلبات المستقبل.

من جانبها، أوضحت الدكتورة انتصار جاد المولى شعبان، عميدة كلية التمريض، أن تنظيم هذه الدورة يأتي ضمن استراتيجية الكلية لتعزيز الوعي الصحي لدى الطلاب، وتنمية معارفهم في المجالات المرتبطة بالوقاية والرعاية الصحية، مؤكدة أن مفهوم التغذية الذكية لم يعد مقتصراً على اختيار الطعام الصحي فحسب، بل امتد ليشمل الاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة في فهم الاحتياجات الغذائية وتحسين الأنماط الحياتية.

جهود جامعية

وأضافت أن الكلية تحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات العلمية والتثقيفية التي تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وتسهم في إعداد كوادر تمريضية مؤهلة تمتلك الوعي العلمي والقدرة على نشر الممارسات الصحية السليمة داخل المجتمع.

وحاضرت خلال الدورة الدكتورة أسماء محمود أحمد محمد، أستاذ التغذية المساعد بكلية التربية النوعية بجامعة أسوان، حيث قدمت عرضاً علمياً تناول أحدث المفاهيم المرتبطة بالتغذية السليمة، وأهمية تبني أنماط غذائية صحية تسهم في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المختلفة.

وتناولت الدورة محورين رئيسيين، أولهما أهمية التغذية الذكية ودورها الحيوي في دعم صحة الإنسان والوقاية من الأمراض وتحسين جودة الحياة، وثانيهما العلاقة بين التغذية والذكاء الاصطناعي، واستعراض آفاق الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال الرعاية الصحية وتطوير أساليب التوعية والتعامل مع الاحتياجات الغذائية.

وفي ختام الفعاليات، وجهت الدكتورة انتصار جاد المولى شعبان، عميدة كلية التمريض، خالص الشكر والتقدير إلي الدكتورة أسماء محمود أحمد، محاضرة الدورة، ولجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وجميع القائمين على التنظيم، تقديراً لجهودهم في إنجاح الفعالية وتحقيق أهدافها التوعوية والعلمية.