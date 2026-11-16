فى أسوان.. ضبط سيارتين محملتين بـ 3.5 طن سولار بالسباعية ونصر النوبة

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج الحملات المكثفة التي تنفذها الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، لمواجهة محاولات تهريب المواد البترولية والتلاعب بها ، والإعداد لبيعها بالسوق السوداء .

ويأتى ذلك في ظل الضربات الأمنية المتتالية لإحكام السيطرة على تداول وتوزيع المواد البترولية .

ضبط 82 جركن سولار في السباعية ونصر النوبة

وأسفرت الجهود عن ضبط سيارة بكمين السباعية قادمة من خارج المحافظة، محملة بـ 49 جركناً من السولار بإجمالي حمولة بلغت نحو 2 طن، فضلاً عن ضبط سيارة أخرى بمركز نصر النوبة، محملة بـ 33 جركناً بإجمالى طن ونصف من السولار.

إشادة بالجهود الأمنية

وأعرب محافظ أسوان عن شكره وتقديره للأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية، مثمناً جهودها المتواصلة في إحكام الرقابة على تداول وتوزيع المواد البترولية والتصدي لكافة صور المخالفات.