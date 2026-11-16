نتنياهو يسعى للبقاء في السلطة ومنع آيزنكوت من تشكيل حكومته.. والحجة إيران

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة وحدة في الاحتلال يقوم هو برئاستها، وليس المكلف جادي آيزنكوت من قبل رئيس إسرائيل، في محاولة منها للبقاء في السلطة وعدم مغادرتها.

ويبرر نتنياهو مزاعمه لعدم الإطاحة به، إلى مزاعم الخطر الإيراني، فيما هاجم أي صيغة حكومية تعتمد على دعم القوائم العربية.

وتأتي دعوته بينما يسعى جادي آيزنكوت إلى تشكيل حكومة جديدة، وسط خلافات بين الأحزاب بشأن التعامل مع طهران ومشاركة القوائم العربية التي حصلت على 19 مقعدا في الكنيست.

ويقول خبراء سياسيين، إن نتنياهو يستحضر احتمال استخدام إيران مواد نووية في هجوم على إسرائيل لتبرير دعوته إلى حكومة وحدة واسعة، وفق ما أوردت سكاي نيوز.

وأضافوا أن نتنياهو يطعن في شرعية أي حكومة تستند إلى دعم القوائم العربية، ويتهمها بدعم الإرهاب.

ويريد نتنياهو توظيف الملفين للبقاء في السلطة ومنع آيزنكوت من تشكيل حكومة طوارئ.

لكن رفض التحالف مع القوائم العربية يمتد إلى أحزاب في معسكر التغيير، بينها حزبا أفيجدور ليبرمان ونفتالي بينيت، ما يضيّق خيارات آيزنكوت في جمع التأييد داخل الكنيست.