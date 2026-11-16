توغل إسرائيلي في شبعا وخطف شقيقين.. وغارات وقصف مدفعي على بلدات الجنوب اللبناني

شهدت مناطق جنوب لبنان والبقاع صباح اليوم /الاثنين/، تصعيدا إسرائيليا جديدا، تخللته عملية توغل وخطف شقيقين من بلدة شبعا، إلى جانب غارات جوية وقصف مدفعي وإلقاء قنابل بواسطة مسيرات إسرائيلية.

ففي حاصبيا، تقدمت قوة إسرائيلية باتجاه محلة القاطع عند أطراف بلدة شبعا، وأقدمت على خطف شابين شقيقين من أبناء البلدة، قبل أن تغادر المنطقة. وسبقت عملية الخطف مداهمة منزل الشقيقين وتفتيشه، حيث عمدت القوة إلى بعثرة محتوياته، قبل اقتيادهما والانسحاب من المكان.

وفي قضاء النبطية، انفجرت مسيرة إسرائيلية في أجواء منطقة الرجم في بلدة ميفدون، كما ألقت مسيرة أخرى قنبلتين على دفعتين على أطراف البلدة، بفارق أقل من خمس دقائق بينهما.. كما انفجرت مسيرة إسرائيلية مجددا في اجواء منطقة الرجم في بلدة ميفدون في قضاء النبطية، وذلك في غضون أقل من ربع ساعة من انفجار المسيرة الأولى في المنطقة ذاتها.

وفي بعلبك، شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت محلة الشعرة باتجاه مرتفعات السلسلة الشرقية، من دون تسجيل إصابات أو أضرار.

وفي قضاء صور، استهدف قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي وادي السلوقي، في استمرار للاعتداءات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية.