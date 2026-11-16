من اختراق الثلاجات إلى استهداف المسؤولين.. إيران تتهم إسرائيل بشن حملة تضليل ضدها

اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إسرائيل بإدارة حملة دعائية وتضليلية منسقة تستهدف تشويه صورة طهران أمام الرأي العام الأمريكي والأوروبي، وتصويرها باعتبارها تهديدًا لا يقتصر على الحكومات الغربية، بل يمتد إلى حياة المواطنين العاديين.

التوترات بين إيران وتل أبيب

وقال بقائي، في منشور عبر حسابه على منصة إكس، إن الحملة تستند إلى وقائع وادعاءات، من بينها ما يُعرف بقضايا الثلاجات في فرنسا، والاتهامات المتعلقة بتخطيط إيران لاغتيال مسؤولين أمريكيين، معتبرًا أن الهدف منها هو إثارة الخوف بين المواطنين ودفعهم إلى تأييد تصعيد الحرب.



وأضاف أن هذه الحملة تسعى إلى استغلال المخاوف الأمنية لتبرير ما وصفه بالتحركات السياسية والعسكرية المتهورة للقادة الأمريكيين والإسرائيليين، فضلًا عن تصوير المسؤولين الأمريكيين باعتبارهم أهدافًا لتهديدات الاغتيال، بما يجعل الصراع قضية شخصية بالنسبة إليهم.

واتهم المتحدث الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بممارسة إرهاب الدولة خلال حربهما ضد إيران، من خلال اغتيال المسؤولين واستهداف المدنيين، مؤكدًا أن طهران ترد بالمقاومة والدفاع المشروع عن النفس، وأنها ليست بحاجة إلى اللجوء إلى العنف الإرهابي أو استهداف الحياة اليومية للمواطنين العاديين.



وفي سياق متصل، اعتبر بقائي أن لجوء مسؤولين أمريكيين إلى الاحتماء داخل المخابئ العسكرية، بعد أيام من إعلانهم تحقيق النصر في الحرب، يمثل محاولة لاستدرار تعاطف الرأي العام الأمريكي، الذي قال إنه يشعر بالغضب بسبب ما وصفه بأكاذيب قادته وتحول الولايات المتحدة إلى أداة لتنفيذ الأولويات الإسرائيلية.



واختتم بقائي منشوره بالتأكيد أن إيران لن تتحول إلى نسخة من خصومها، ولن تنخرط فيما وصفه بلعبة الخاسرين، معتبرًا أن حملات التضليل الإعلامي لن تنجح في إخفاء مخاوف الطرف الآخر أو الحد من تداعيات الحرب النفسية عليه.