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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤولون أمريكيون يتوقعون عودة النظام الجوي بالكامل اليوم

مطار بولاية تكساس الأمريكية
مطار بولاية تكساس الأمريكية
محمد على

برغم عودة المطارات الأمريكية للعمل، إلا إنه قد استمرت اضطرابات السفر الجوي في الولايات المتحدة لليوم الثالث مع تأثر أكثر من 11500 رحلة بهذه الاضطرابات يوم الأحد.

وقال وزير النقل شون دافي أنه يتوقع عودة الأوضاع إلى طبيعتها بحلول يوم الاثنين فيما سارعت شركات طيران إلى إعادة جداول رحلاتها إلى مسارها بعد وقف شامل للرحلات على مستوى البلاد.

وأشار موقع فلايت أوير، المتخصص في بيانات الطيران، إلى إلغاء نحو 2100 رحلة داخل الولايات المتحدة وتأخر نحو 9400 رحلة أخرى يوم الأحد. 

وكانت شركات طيران ألغت يوم السبت نحو 6700 رحلة داخل الولايات المتحدة وأخرت أكثر من 9100.

وألغيت 28% من رحلات "جت بلو" يوم الأحد و20% من رحلات "أميركان إيرلاينز"، بينما ألغت "يونايتد إيرلاينز" و"ساوث وست" و"دلتا" ما بين 3 و5% من رحلاتها.

وبدا أن التوقعات لليوم التالي أفضل، إذ ألغيت 88 رحلة فقط يوم الاثنين حتى الساعة 8:28 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة يوم الأحد، وفقا لفلايت أوير. وفي مساء السبت، كان قد أُلغي أكثر من 875 رحلة مقررة ليوم الأحد.

وقال دافي في برنامج "ذيس ويك"، على شبكة إيه.بي.سي، إنه لا يوجد أي دليل على وجود هجوم إلكتروني أو نية خبيثة، لكن سبب الاضطرابات لا يزال غير واضح.

 وأضاف أن الرحلات ستعود إلى "الوضع الطبيعي" يوم الأحد "وربما إلى طبيعتها بالكامل" يوم الاثنين، مشددا على أن إدارة الطيران الفيدرالية تولي أهمية كبيرة لسلامة المسافرين.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية أصدرت يوم الجمعة أمرا بوقف الرحلات على مستوى البلاد، ما أدى إلى تعليق معظم الرحلات المغادرة لنحو 5 ساعات. ويعد ذلك أطول توقف شامل لحركة الطيران الأمريكية منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

وقال مصدران مطلعان على التحقيق إن عملية تركيب جهاز التوجيه نفسها جرت بسلاسة، وإن أي مشكلات في نظام اتصالات إدارة الطيران الفيدرالية لم تظهر إلا بعد إتمام استبدال الجهاز "بنجاح"، تحت إشراف موظف في الإدارة، بحسب أحد المصدرين.

وأضافا أن وثيقة تفصيلية بالإجراءات المتبعة في كل خطوة من العملية تُقدم إلى إدارة الطيران الفيدرالية.

وقال المصدر الآخر إن مشكلات يوم الجمعة بدأت "بعد وقت قصير" من إعادة المنشأة إلى إدارة الطيران الفيدرالية، التي كانت قد أقرت الأعمال المنفذة.

شون دافي وزير النقل الأمريكي الجوي اضطرابات الرحلات الجوية أمريكا

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