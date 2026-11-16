رئيس وزراء أستراليا يشيد بالعلاقات بين بلاده والفلبين

أشاد رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز بمستوى العلاقات المتميزة التي تربط بين بلاده والفلبين ، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد أقوى مراحلها على الإطلاق.

وقال ألبانيز - في تدوينة على منصة "إكس" اليوم /الاثنين/ - "إن بناء علاقات قوية في منطقتنا يحقق نتائج ملموسة للأستراليين داخل البلاد، وهذا هو محور تركيزي خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقدة هذا العام في مانيلا".

وأعرب ألبانيز عن شكره للرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن على حفاوة الاستقبال.

وتستضيف مانيلا أعمال القمة الـ49 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والقمم ذات الصلة، خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري، حيث يناقش قادة دول التكتل أمن الطاقة والأمن الغذائي والتعاون الاقتصادي، إلى جانب موضوعات أخرى.