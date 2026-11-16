الدفاع الروسية: استهداف منشآت للطاقة وبنى تحتية تستخدم لصالح القوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الاثنين/، استهداف منشآت للطاقة وبنى تحتية في أوكرانيا، بينها سفينة شحن تنقل إمدادات عسكرية وقاطرة للسكك الحديدية تستخدمان لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن قواتها استهدفت عبر ضربات جوية، سفينة أثناء إبحارها، كانت تنقل شحنات عسكرية وشحنات ذات استخدام مزدوج للقوات المسلحة الأوكرانية، إلى ميناء تشيرنومورسك، وقاطرة سكك حديدية في منطقة محطة زابوروجيه للقطارات، تُستخدم لنقل الشحنات المخصصة لتأمين احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية.