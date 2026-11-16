هل يعود طارق حامد للزمالك؟.. أحمد حسن يكشف علاقة اللاعب بشركة الكرة

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن موقف طارق حامد من الانضمام لشركة الكرة بالزمالك خلال الفترة المقبلة، حال عودة جون إدوارد.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«مصدر.. طارق حامد سينضم لشركة الكرة بالزمالك حال عودة جون إدوارد».

حيث اقترب طارق حامد، نجم الزمالك السابق، من العودة إلى القلعة البيضاء ولكن هذه المرة من بوابة العمل الإداري، حيث يدرس النادي الاستعانة به ضمن الهيكل الإداري لشركة الكرة خلال الفترة المقبلة، حال عودة جون إدوارد لتولي مسؤولية إدارة ملف كرة القدم.

وبحسب ما تداولته التقارير، فإن جون إدوارد يرغب في الاستعانة بطارق حامد، في ظل الثقة الكبيرة التي تجمعهما، إلى جانب امتلاك اللاعب السابق خبرات ميدانية كبيرة، واهتمامه بتطوير قدراته الإدارية من خلال الحصول على دورات تأهيلية متخصصة.

ومن المنتظر أن يتولى طارق حامد منصب نائب جون إدوارد داخل شركة الكرة، حال إتمام الاتفاق على عودة الأخير للعمل داخل الزمالك.

كما تأتي هذه التحركات في إطار سعي إدارة النادي لإعادة ترتيب الهيكل الإداري لمنظومة كرة القدم والاستفادة من خبرات أبناء القلعة البيضاء.