استعدادا للجونة.. حسام أشرف يشارك في تدريبات الزمالك

شارك حسام أشرف مهاجم فريق الزمالك في جزء من مران اليوم الاثنين الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة الجونة المقبلة.

يأتي ذلك في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع من الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة بصورة كاملة في التدريبات الجماعية.

و ركز الجهاز الفني خلال مران اليوم على الجوانب الفنية، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات لخوض تدريبات خططية في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الجونة باستاد خالد بشارة يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.