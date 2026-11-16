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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

533 سدا و30 مدينة صاروخية.. فرضية تربط البنية المائية الإيرانية بالمنشآت العسكرية السرية

533 سدا و30 مدينة صاروخية.. فرضية تربط البنية المائية الإيرانية بالمنشآت العسكرية السرية
533 سدا و30 مدينة صاروخية.. فرضية تربط البنية المائية الإيرانية بالمنشآت العسكرية السرية
فرناس حفظي

كشف تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» عن فرضية مثيرة تتعلق بوجود ارتباط محتمل بين التوسع الإيراني في بناء السدود ومشروعات نقل المياه، وبين المنشآت العسكرية السرية المعروفة باسم «مدن الصواريخ»، التي أقامتها طهران في أعماق الجبال وتحت الأرض.

وبحسب التقرير ، أثار العدد الكبير من السدود الإيرانية تساؤلات لدى خبراء المياه والبيئة، خاصة أن بعض هذه المشروعات أُقيمت في مناطق نائية لا تبدو فيها الحاجة المدنية إلى هذه المنشآت واضحة، ما دفع باحثين إلى طرح احتمال توظيفها في توفير مصادر مستقلة للمياه والكهرباء للمنشآت العسكرية.

وتستند هذه الفرضية إلى وجود تقارب جغرافي بين مواقع عدد من السدود والمناطق التي تعرضت فيها منشآت الصواريخ الإيرانية لهجمات إسرائيلية وأمريكية، إلا أن التقرير شدد على أن هذه الصلة لم تثبت حتى الآن، وتظل في إطار التحليلات والاحتمالات، في ظل السرية التي تحيط بالبرنامج الصاروخي الإيراني.

533 سدًا تثير تساؤلات الخبراء

ونقل التقرير عن نيما شوكاري، خبير أمن المياه بجامعة هامبورغ للتكنولوجيا في ألمانيا، قوله إن إيران تمتلك ما لا يقل عن 533 سدًا، وهو عدد مرتفع مقارنة بدول المنطقة.

وأوضح شوكاري أنه بدأ في إعادة النظر في الغرض من هذه المشروعات بعدما لاحظ تشابهًا لافتًا بين خريطة مواقع السدود التي أعدها سابقًا، وخريطة الغارات الجوية التي استهدفت مواقع صاروخية سرية في إيران خلال الحرب.

ويرى خبراء أن إنشاء بنية تحتية مستقلة بالقرب من المنشآت الاستراتيجية قد يتيح للقواعد العسكرية العمل دون الاعتماد الكامل على شبكات الخدمات المدنية، بما يضمن استمرار تشغيلها حتى في حال تعرض البنية التحتية الوطنية للتعطيل أو الهجمات.

وفي هذا السياق، قال داني سيترينوفيتش، الرئيس السابق لفرع إيران في قسم الأبحاث بوكالة الاستخبارات الإسرائيلية، والباحث بمعهد دراسات الأمن القومي، في صحيفة جيرواليم بوست، إن طهران لديها مصلحة في عدم ربط منشآت الصواريخ بإمدادات الخدمات الأساسية التابعة لشبكات الدولة العامة، مرجحًا أن تكون قد استثمرت في بنية تحتية بديلة، تشمل مشروعات المياه والسدود، لخدمة تلك المنشآت.

وتضم إيران شبكة واسعة من المنشآت العسكرية تحت الأرض، التي تطلق عليها اسم «مدن الصواريخ»، وتتكون من أنفاق ومجمعات محصنة داخل الجبال، تستخدم لتخزين الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وإنتاجها وإطلاقها. ويقدر فرزين نديمي، الخبير العسكري الإيراني في معهد واشنطن، وجود ما لا يقل عن 30 موقعًا من هذا النوع في أنحاء البلاد.

اعتقالات النشطاء البيئيين عام 2018

ولم تتوقف التساؤلات عند مشروعات المياه، إذ طرح التقرير احتمال أن تسهم هذه الفرضية في تفسير اعتقال عشرات النشطاء البيئيين في إيران عام 2018، بعدما اتهمتهم السلطات بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكانت استخبارات الحرس الثوري الإيراني قد اعتقلت عشرات العاملين في مجال حماية الحياة البرية، بينهم أعضاء في مؤسسة «التراث الفارسي للحياة البرية»، التي كانت تنفذ مشروعات لمراقبة الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض، من بينها الفهد الآسيوي.

واتهمت السلطات الإيرانية النشطاء باستخدام الكاميرات المخصصة لمراقبة الحيوانات في جمع معلومات استخباراتية، فيما تحدث بعض المعتقلين بعد الإفراج عنهم عن تعرضهم للتعذيب والتحرش الجنسي خلال احتجازهم، كما توفي أحد مؤسسي المؤسسة داخل السجن.

ونقل التقرير عن مراد طه باز، أحد مؤسسي المؤسسة، الذي قضى أكثر من خمس سنوات في السجن، قوله إن المحققين اتهموه بتدريب السحالي على التجسس على المنشآت العسكرية.

كما أشار نيك كوسار، الخبير الإيراني في شؤون المياه والبيئة المقيم في واشنطن، إلى احتمال أن يكون الحرس الثوري قد نظر إلى أنشطة النشطاء في المناطق النائية والقريبة من منشآت حساسة باعتبارها تهديدًا أمنيًا محتملًا، حتى لو لم تكن لديهم نية لجمع معلومات عسكرية.

مشروعات المياه في يزد وهرمزجان تحت المجهر

وحدد التقرير منطقتين أثارتا تساؤلات بشأن العلاقة المحتملة بين مشروعات المياه والمنشآت العسكرية الإيرانية، الأولى في محافظة يزد وسط البلاد، حيث أُقيم مشروع ضخم لنقل المياه من منطقة جبال زاغروس إلى المحافظة.

وقال أمير أغاكوجاك، خبير المياه بجامعة كاليفورنيا، إنه بدأ في إعادة تقييم أهداف المشروع بعد الضربات الجوية التي شهدتها المنطقة في مارس الماضي، والتقارير التي تحدثت عن وجود منشأة صاروخية كبيرة هناك، مشيرًا إلى احتمال أن تكون الاعتبارات العسكرية أحد العوامل التي أثرت في تنفيذ المشروع.

أما المنطقة الثانية فتقع في محافظة هرمزجان جنوب إيران، حيث نفذت مؤسسة التراث الفارسي للحياة البرية مشروعًا لحماية نوع نادر من الأغنام البرية يُعرف باسم «أغنام لارستان». وأوضح طه باز أن المحققين الإيرانيين ركزوا بصورة متكررة خلال استجوابه على أنشطة المؤسسة في تلك المنطقة، قبل أن تتعرض المنطقة في 14 يوليو لضربات جوية أمريكية استهدفت، وفقًا لما أعلنه الجيش الأمريكي، منشآت عسكرية وأنظمة دفاع ساحلية.

أزمة مياه متفاقمة في إيران

وتأتي هذه التساؤلات في وقت تواجه فيه إيران أزمة مائية متفاقمة منذ سنوات، نتيجة الجفاف وتراجع معدلات الأمطار، إلى جانب عوامل أخرى تتعلق بالإدارة غير الفعالة للموارد المائية، والإفراط في بناء السدود، وحفر الآبار غير القانونية، وأساليب الري والزراعة غير المستدامة.

وكان مسؤولون إيرانيون قد حذروا العام الماضي من أن استمرار الجفاف قد يجعل العاصمة طهران، التي يتجاوز عدد سكانها 10 ملايين نسمة، غير صالحة للسكن.

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