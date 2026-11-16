على 3 مراحل.. جدول زيادات أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات

أعلنت وزارتا المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، إقرار زيادات جديدة في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 25 مليار جنيه سنويًا، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية خلال «منتدى مصر 2026».
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، إن الزيادات تستهدف تحفيز أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على تطوير العملية التعليمية، وتمثل خطوة في مسار مستدام لتحسين أوضاعهم المالية.
مواعيد تطبيق الزيادات:
تُطبق الزيادات على 3 مراحل زمنية:
المرحلة الأولى: نوفمبر 2026
المرحلة الثانية: يوليو 2027
المرحلة الثالثة: بداية العام المالي 2028-2029
قيمة الزيادة المقررة لكل درجة وظيفية
المعيد: إجمالي الزيادة 8,500 جنيه
نوفمبر 2026: زيادة 1,250 جنيهًا
يوليو 2027: زيادة 3,250 جنيهًا
العام المالي 2028-2029: زيادة 4,000 جنيه
المدرس المساعد: إجمالي الزيادة 9,750 جنيهًا
نوفمبر 2026: زيادة 1,500 جنيه
يوليو 2027: زيادة 3,750 جنيهًا
العام المالي 2028-2029: زيادة 4,500 جنيه
المدرس: إجمالي الزيادة 11,000 جنيه
نوفمبر 2026: زيادة 1,750 جنيهًا
يوليو 2027: زيادة 4,250 جنيهًا
العام المالي 2028-2029: زيادة 5,000 جنيه
الأستاذ المساعد: إجمالي الزيادة 12,250 جنيهًا
نوفمبر 2026: زيادة 2,000 جنيه
يوليو 2027: زيادة 4,750 جنيهًا
العام المالي 2028-2029: زيادة 5,500 جنيه
الأستاذ: إجمالي الزيادة 13,500 جنيه
نوفمبر 2026: زيادة 2,250 جنيهًا
يوليو 2027: زيادة 5,250 جنيهًا
العام المالي 2028-2029: زيادة 6,000 جنيه