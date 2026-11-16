على 3 مراحل.. جدول زيادات أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات

أعلنت وزارتا المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، إقرار زيادات جديدة في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 25 مليار جنيه سنويًا، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية خلال «منتدى مصر 2026».

وقال أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، إن الزيادات تستهدف تحفيز أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على تطوير العملية التعليمية، وتمثل خطوة في مسار مستدام لتحسين أوضاعهم المالية.

مواعيد تطبيق الزيادات:

تُطبق الزيادات على 3 مراحل زمنية:

المرحلة الأولى: نوفمبر 2026

المرحلة الثانية: يوليو 2027

المرحلة الثالثة: بداية العام المالي 2028-2029

قيمة الزيادة المقررة لكل درجة وظيفية

المعيد: إجمالي الزيادة 8,500 جنيه

نوفمبر 2026: زيادة 1,250 جنيهًا

يوليو 2027: زيادة 3,250 جنيهًا

العام المالي 2028-2029: زيادة 4,000 جنيه

المدرس المساعد: إجمالي الزيادة 9,750 جنيهًا

نوفمبر 2026: زيادة 1,500 جنيه

يوليو 2027: زيادة 3,750 جنيهًا

العام المالي 2028-2029: زيادة 4,500 جنيه

المدرس: إجمالي الزيادة 11,000 جنيه

نوفمبر 2026: زيادة 1,750 جنيهًا

يوليو 2027: زيادة 4,250 جنيهًا

العام المالي 2028-2029: زيادة 5,000 جنيه

الأستاذ المساعد: إجمالي الزيادة 12,250 جنيهًا

نوفمبر 2026: زيادة 2,000 جنيه

يوليو 2027: زيادة 4,750 جنيهًا

العام المالي 2028-2029: زيادة 5,500 جنيه

الأستاذ: إجمالي الزيادة 13,500 جنيه

نوفمبر 2026: زيادة 2,250 جنيهًا

يوليو 2027: زيادة 5,250 جنيهًا

العام المالي 2028-2029: زيادة 6,000 جنيه