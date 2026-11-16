مفاجأة لمستخدمي جالاكسي| «سامسونج» توقف ميزة شهيرة بهواتفها.. وإليك البديل

قررت شركة "سامسونج" إيقاف إحدى الميزات الشهيرة في واجهة هواتفها الذكية (One UI)، لتسدل الستار رسميًا على خدمة الأخبار الخاصة بها "سامسونج نيوز" (Samsung News) أواخر العام الجاري، وتوجه مستخدميها نحو بدائل أخرى.

نهاية رحلة الأخبار

إذا كنت من مستخدمي هواتف جالاكسي، فربما تكون قد طالعت عناوين الأخبار السريعة عند السحب على شاشتك الرئيسية، وهي ميزة تعتمد بالأساس على تطبيق "سامسونج نيوز".

وبحسب تقرير نشره موقع "إنجادجيت" (Engadget) التقني، أبلغت الشركة المستخدمين في عدة دول بأن الخدمة والصفحة الإخبارية ستتوقف تمامًا بحلول 21 ديسمبر 2026، مع توقعات بتعميم القرار على كافة الأسواق العالمية قريبًا.

وإلى جانب توقف التطبيق نفسه، ستتعطل أيضًا "الأدوات المصغرة" (Widgets)، وهي تلك المربعات التفاعلية التي تضعها على الشاشة لمتابعة الأخبار لحظة بلحظة دون الحاجة لفتح التطبيق، مما يعني أنه سيتوجب عليك إزالتها من شاشتك قريبًا لأنها ستصبح بلا فائدة.

تاريخ من الأسماء والتغييرات

ولم تكن هذه المنصة الإخبارية ثابتة على حال منذ إطلاقها؛ فقد ظهرت لأول مرة عام 2017 تحت اسم "بيكسبي هوم"، ثم تغيرت إلى "سامسونج ديلي"، وبعدها إلى "سامسونج فري".

ورغم محاولات التطوير المستمرة وإضافة مقاطع الفيديو القصيرة مؤخرًا، لم ينجح التطبيق أبدًا في جذب قاعدة جماهيرية واسعة.

ويأتي إغلاق التطبيق كجزء من سياسة جديدة تتبعها سامسونج، تعتمد فيها على التخلي عن بعض تطبيقاتها المدمجة لصالح تطبيقات "جوجل" الجاهزة.

وقد فعلت الشركة الشيء نفسه مؤخرًا عندما أوقفت تطبيقها المخصص للرسائل النصية، واستبدلته بتطبيق "رسائل جوجل" ليصبح الخيار الافتراضي للمستخدمين.

البديل الأفضل بخطوات بسيطة

ولتعويض هذا الغياب، ينصح الخبراء بالانتقال إلى خدمة "جوجل ديسكفر" (Google Discover) التي توفر تجربة قراءة مخصصة تعتمد على اهتماماتك.

ولتفعيلها، اضغط مطولاً على أي مساحة فارغة في شاشتك الرئيسية، ثم اسحب لليمين أو اليسار، واختر "جوجل ديسكفر" بدلًا من منصة سامسونج.

أما إذا كنت لا تحب زحمة الأخبار وتفضل واجهة هاتف هادئة، يمكنك ببساطة إغلاق خيار "صفحة الوسائط" بالكامل من الإعدادات الموجودة أعلى الشاشة.

ورغم أن البعض قد يفتقد ميزة سامسونج، إلا أن التخلص منها يعني تقليل التطبيقات غير الضرورية التي تستهلك مساحة جهازك وطاقة بطاريته.