تقدم شانجان سيارتها UNI-T Sport موديل 2027 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في السوق السعودي، والتي تجمع بين التصميم ذي الطابع الرياضي والتجهيزات التقنية والاعتماد على محرك بنزين مزود بشاحن توربيني.

محرك شانجان UNI-T Sport

تستمد شانجان UNI-T Sport 2027 قوتها من محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، مزود بشاحن توربيني، ويولد قوة تبلغ 233 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 390 نيوتن متر.

ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، بينما تعتمد السيارة على نظام الدفع الأمامي FWD، وتسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 16.3 كم لكل لتر، وبخزان وقود تبلغ سعته 55 لترًا.

شانجان UNI-T Sport

أبعاد شانجان UNI-T Sport

تأتي UNI-T Sport موديل 2027 بطول إجمالي يبلغ 4,580 مم، وعرض يصل إلى 1,870 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,565 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,710 مم.

ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 1,570 كجم، وتحصل السيارة على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، إلى جانب الإضاءة النهارية، كما ترتكز على عجلات ألمنيوم رياضية بقياس 20 بوصة في المحورين الأمامي والخلفي.

تجهيزات شانجان UNI-T Sport

تضم شانجان UNI-T Sport شاشة رئيسية للمعلومات والترفيه بقياس 12.8 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي بالهواتف الذكية عبر تطبيقي Apple CarPlay وAndroid Auto، وتأتي السيارة أيضًا بشاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة لعرض بيانات القيادة والمعلومات.

شانجان UNI-T Sport

كما تضم السيارة عجلة قيادة متعددة الوظائف، وبنظام صوتي يضم 11 سماعة، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي، مع فتحات تهوية مخصصة للركاب في الخلف، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية في الصف الأمامي، إلى جانب الإضاءة الداخلية المحيطية، ومقاعد كهربائية.

سعر شانجان UNI-T Sport موديل 2027 في السعودية

تبدأ أسعار شانجان UNI-T Sport موديل 2027 في السعودية من 115,000 ريال.