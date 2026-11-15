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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار شانجان UNI-S موديل 2027 في السعودية

شانجان UNI-S
شانجان UNI-S
صبري طلبه

تنتمي شانجان UNI-S موديل 2027 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتطرح السيارة في السوق السعودي من خلال فئتين هما Platinum وRoyal، مع اختلاف مستوى التجهيزات بينهما، وتأتي كلتاهما بمحرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات، إلى جانب مجموعة من أنظمة السلامة والمساعدة.

محرك شانجان UNI-S موديل 2027

تعتمد شانجان UNI-S 2027 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، مزود بشاحن تيربو، ويولد قوة تبلغ 185 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 300 نيوتن متر. 

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من 7 سرعات، مع نظام دفع كلي AWD، ومعدل استهلاك للوقود يبلغ 16.1 كيلومتر لكل لتر، بينما تصل سعة خزان الوقود إلى 68 لترًا..

شانجان UNI-S 

أبعاد شانجان UNI-S موديل 2027

يبلغ طول السيارة 4550 ملم، فيما يصل عرضها إلى 1865 ملم، وارتفاعها إلى 1680 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2656 ملم، وتأتي هذه الأبعاد ضمن تكوين السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، مع عجلات ألمنيوم قياس 19 بوصة.

وتضم السيارة مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية، ومرايا جانبية كهربائية قابلة للطي والضبط، مع مؤشرات انعطاف وخاصية التدفئة، بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية.

شانجان UNI-S موديل 2027 وتجهيزات الأمان

تضم شانجان UNI-S مجموعة من تجهيزات السلامة، من بينها نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، والتحكم في الجر والثبات الإلكتروني، إلى جانب مساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات. 

وتشمل التقنيات المتاحة نظام تثبيت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم الأمامي، فضلًا عن نظام مراقبة المسار الذي ينبه السائق عند الخروج عن الحارة المرورية ويساعده على البقاء داخلها، وتدعم السيارة حساسات خلفية وكاميرا محيطية بزاوية عرض تصل إلى 540 درجة.

شانجان UNI-S 

مقصورة شانجان UNI-S موديل 2027

تأتي المقصورة بفرش جلدي، مع مقاعد أمامية توفر التعديل الكهربائي وحفظ الذاكرة والتبريد والتدليك، ويضم التصميم الداخلي مقودًا جلديًا متعدد الوظائف، إلى جانب شاشة مركزية للمعلومات والترفيه بقياس 14.6 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي بنظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، وشاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، كما تتوفر منظومة صوتية مكونة من 8 سماعات، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكيًا ثنائي مناطق التحكم.

أسعار شانجان UNI-S موديل 2027 في السعودية

تأتي شانجان UNI-S موديل 2027 في السوق السعودي بفئتين تختلفان في مستوى التجهيزات والسعر، إذ يبلغ سعر فئة Platinum نحو 84,985 ريالًا سعوديًا، بينما تصل أسعار فئة Royal الأعلى تجهيزًا إلى 97,635 ريالًا سعوديًا.

شانجان UNI S شانجان UNI S أسعار شانجان UNI S موديل 2027 أسعار شانجان UNI S موديل 2027 في السعودية

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