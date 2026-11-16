3 حملات طائرات و13مدمرة وطرادا واحدا.. خريطة القوة الضاربة الأمريكية حول إيران

كشفت مجلة "نيوزويك" عن خريطة تُظهر حشداً عسكرياً أمريكياً متصاعداً حول إيران، مع وصول حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس ثيودور روزفلت" إلى الشرق الأوسط.

أمريكا تحشد قوتها الضاربة

وبحسب المجلة الأمريكية، فإن هذا التعزيز يأتي حتى في الوقت الذي يقلل فيه الرئيس دونالد ترامب علنًا من احتمالية استئناف الولايات المتحدة لهجمات واسعة النطاق على البلاد.

وأفاد مسؤولون أمريكيون لم يُكشف عن أسمائهم لعدة وسائل إعلام بأن حاملة الطائرات روزفلت دخلت المنطقة يوم الأحد، فيما أحال البنتاغون الاستفسارات إلى القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم).

ثلاث حاملات طائرات و13 مدمرة

وأشارت "نيوزويك" إلى أن وجود حاملة طائرات ثالثة في الشرق الأوسط يعزز الحشد العسكري الأمريكي الكبير بالفعل، لينضم إلى آلاف الجنود المنتشرين على متن حاملتي الطائرات يو إس إس جورج إتش دبليو بوش ويو إس إس جورج واشنطن.

وتُرافق حاملات الطائرات سفن حربية أخرى تعمل كمجموعة ضاربة، وتُعدّ روزفلت جزءًا من المجموعة الضاربة التاسعة، التي تضم الطراد الصاروخي الموجه يو إس إس تشوسين، والجناح الجوي الحادي عشر.

وبحسب خبراء من معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، ينتشر في الشرق الأوسط 13 مدمرة وطراد واحد، تتولى حماية حاملات الطائرات وشن ضربات هجومية.

حاملة الطائرات جورج دبليو بوش

رحلة روزفلت وتمديد مهمة بوش

غادرت روزفلت سنغافورة في 9 نوفمبر عبر مضيق ملقا إلى المحيط الهندي، بعد أن غادرت ميناءها في سان دييجو في أواخر سبتمبر وشاركت في مناورات "كين سورد 27" مع 45 ألف جندي ياباني ونحو 11 ألف جندي أمريكي.

ووصلت حاملة الطائرات واشنطن إلى الشرق الأوسط في أغسطس لتخفيف العبء عن أبراهام لينكولن، ولم تغادر المنطقة بعد، فيما أُبلغت عائلات بحارة بوش بأن مهمة السفينة تم تمديدها وقد تغيب لمدة تصل إلى عام.

ترامب يفضل الحل "المتحضر"

وعلى الرغم من الانتشار الكبير، يُعتقد أن ترامب يمتنع عن شن هجمات جديدة على إيران، مع استمرار الصراع الذي دام قرابة تسعة أشهر دون حل.

وأقرت الإدارة بأن الحرب وارتفاع أسعار الوقود كانا مسؤولين جزئياً عن الهزائم الساحقة التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي، مما أعاد السيطرة على الكونجرس إلى الديمقراطيين.

ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة أن ترامب أبلغ مستشاريه أنه قد يمتنع عن قصف إيران مجدداً إذا لم تقم طهران والحوثيون بشن عمليات جديدة.

وأعلن ترامب الأسبوع الماضي أنه يهدف إلى حل النزاع "بطريقة أكثر تحضرًا" بناءً على طلب دول أخرى في الشرق الأوسط، وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى ضربات عسكرية في ظل العقوبات والحصار البحري.

توتر متصاعد في مضيق هرمز

في غضون ذلك، قالت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني إن ناقلتين اصطدمتا بألغام في مضيق هرمز أثناء عبورهما "تحت الإشراف المباشر" للجيش الأمريكي.

وأغلقت إيران المضيق فعلياً منذ الأيام الأولى للهجمات التي قادتها الولايات المتحدة في فبراير، بينما كان نحو خُمس النفط والغاز المنقول بحراً في العالم يمر عبره قبل الحرب.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنه تم شحن أكثر من 1.7 مليار برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز تحت الحماية الأمريكية.