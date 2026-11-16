افتتاح أعمال تطوير الملعب الفرعي لكرة القدم في استاد أسوان الرياضي

افتتح المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أعمال تطوير ورفع كفاءة الملعب الفرعى لكرة القدم باستاد أسوان الرياضي.

يأتى ذلك في ضوء مستهدفات رؤية “مصر 2030” في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بقطاع الرياضة، ورؤية “أسوان 2040” للاستثمار في رأس المال البشري.

وخلال الافتتاح، أعرب محافظ أسوان عن تقديره لجهود جميع القائمين على تنفيذ أعمال التطوير، مشيدا بالمساهمة في رفع كفاءة المنشآت الرياضية، وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية، واكتشاف ورعاية المواهب؛ بما يدعم توجهات الدولة نحو الاستثمار في الشباب وبناء الإنسان.