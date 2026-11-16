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ننشر صورة طفلي مذيع الطالبية بعد اتهام والدهما بإنهاء حياتهما
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ننشر صورة طفلي مذيع الطالبية بعد اتهام والدهما بإنهاء حياتهما

المتهم والضحايا
المتهم والضحايا
ندى سويفى

حصل «صدى البلد» على صورة الطفلين عبد الرحمن وعبد الله، ضحيتي الواقعة المأساوية التي شهدتها منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، والمتهم فيها والدهما، الذي يعمل مذيعًا بإحدى القنوات الفضائية، بعد التعدي عليهما بالضرب حتى وفاتهما.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام الأب، البالغ من العمر نحو 40 عامًا، بالاعتداء على نجليه، البالغين من العمر 10 و8 سنوات، داخل مسكن الأسرة، بعدما نشبت مشادة بينهما، حيث كشفت التحقيقات عن تعرض الطفلين لإصابات بالغة في الرأس، أسفرت عن وفاتهما.

وكشفت التحقيقات أن المتهم حاول إبعاد الشبهة الجنائية عن نفسه، بعدما ادعى تعرض نجله الأكبر لحادث سير، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن الفحوص الطبية كشفت عن وجود إصابات لا تتفق مع روايته، ما أثار الشكوك حول وجود شبهة جنائية.

كما توصلت التحريات إلى اتهام الأب بالتخلص من جثمان نجله الأصغر ودفنه في منطقة صحراوية بمدينة 6 أكتوبر، في محاولة لإخفاء ملابسات وفاته.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، لكشف جميع تفاصيل الجريمة، وبيان ملابسات وفاة الطفلين، فيما قررت حبس الأب المتهم على ذمة التحقيقات.

الطفلين الواقعة المأساوية القنوات الفضائية المذيع

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