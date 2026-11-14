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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ثورة النظارات الذكية.. جوجل و سامسونج تطرحان نظارة "Intelligent Eyewear" الخارقة

جوجل
جوجل
احمد الشريف

أعلنت شركتا جوجل و سامسونج رسمياً عن إطلاق نظارتهما الذكية الجديدة (Intelligent Eyewear)، والتي تدمج بين التكنولوجيا الفائقة وتصاميم الموضة.

وفتحت الشركتان باب الحجز المسبق للنظارة، استعداداً لطرحها للمستخدمين في الأسواق يوم 10 ديسمبر القادم.

أناقة مبهرة وتصميم خفيف

وبحسب التقارير التقنية المتداولة، تعاونت جوجل وسامسونج مع علامتي (Warby Parker) و(Gentle Monster) الشهيرتين لتقديم تصميمات عصرية ومريحة. 

وتأتي النظارة بوزن خفيف جداً يبلغ حوالي 41 جراماً فقط، لتكون مريحة عند ارتدائها طوال اليوم كأي نظارة شمسية أو طبية عادية.

ورغم عدم وجود شاشات عرض مزعجة داخل العدسات، إلا أن النظارة مزودة بكاميرا دقتها 12 ميجابكسل لتصوير لحظاتك المميزة. 

كما تضم سماعات مفتوحة وأربعة ميكروفونات دقيقة لتلقي المكالمات وسماع الموسيقى بوضوح دون عزل أذنيك عن العالم المحيط.

ذكاء اصطناعي يمشي معك

وتعمل هذه النظارات الذكية بنظام يعتمد على "جيميني" (Gemini)، وهو مساعد جوجل الذكي الذي يتحدث معك ويجيب على أسئلتك فوراً. 

يمكنك ببساطة سؤاله عما تراه أمامك، أو طلب ترجمة فورية للوحات الإرشادية في الشارع، أو قراءة رسائلك دون إخراج الهاتف من جيبك نهائياً.

ولضمان عمل النظارة طوال اليوم، تم تزويدها ببطارية قوية تكفي لـ 9 ساعات من الاستخدام المتواصل. 

كما تمنحك علبة الحفظ الأنيقة شحناً إضافياً يكفي لسبع مرات متتالية، لتصل مدة التشغيل الإجمالية إلى 72 ساعة متواصلة.

حماية الخصوصية وتوافق الهواتف

واهتمت الشركات بخصوصية الجميع بشكل صارم، حيث يضيء مؤشر صغير لتنبيه الآخرين عند تشغيل الكاميرا للتصوير.

 وإذا قمت بتغطية هذا المؤشر بيدك، ستتوقف الكاميرا عن التسجيل فوراً، كما يقوم المساعد الذكي بتشويش وجوه المارة تلقائياً عند تحليل أي صور.

ويبدأ سعر النظارة من 395 دولاراً أمريكياً للتصميمات الأساسية، ويصل إلى 489 دولاراً للنسخ الفاخرة. 

وستعمل النظارة بسلاسة مع هواتف أندرويد الحديثة من عائلتي "بيكسل" و"جالاكسي"، بالإضافة إلى هواتف آيفون التي تمتلك ذاكرة عشوائية (رام) لا تقل عن 6 جيجابايت.

جوجل سامسونج Intelligent Eyewear جيميني Gemini جالاكسي أندرويد هواتف أندرويد

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