أول رد من خيسوس على تصريحات والدة رونالدو

رد خورخي خيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، على تصريحات والدة كريستيانو رونالدو، التي أثارت جدلًا واسعًا، مؤكدًا تفهمه لموقفها ودوافعها في الدفاع عن نجلها.

وقال خيسوس، في تصريحات نقلتها شبكة "RTP" البرتغالية: “الأم تظل أمًا، وأتفهم تصريحاتها، الأمر يثير الجدل بالفعل، لكن الأم تدافع دائمًا عن أبنائها حتى الموت”.

وأضاف: “إنها أم عانت كثيرًا في تربية أبنائها”، في إشارة إلى الظروف والتحديات التي مرت بها والدة قائد منتخب البرتغال خلال رحلة تربية أبنائها.

وتأتي تصريحات مدرب البرتغال في أعقاب هجوم دولوريس أفيرو، والدة رونالدو، على الجهاز الفني وزملاء نجلها السابقين، بعدما أكدت أن قائد المنتخب السابق لم يحظَ بالاحترام الذي يستحقه، كما أعربت عن سعادتها بخسارة البرتغال أمام الدنمارك بنتيجة 4-1.