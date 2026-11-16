أحمد موسى: تصنيف فروع الإخوان إرهابية في أمريكا قد يفتح الباب لمواجهة مصادر تمويل الجماعة

تناول الإعلامي أحمد موسى تداعيات التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية إدراج جماعة الإخوان وفروعها ضمن قوائم المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة، معتبرًا أن اتخاذ مثل هذا القرار قد يمثل تطورًا مهمًا في التعامل الدولي مع أنشطة الجماعة ومصادر دعمها.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن ترامب تطرق إلى الموقف المصري من جماعة الإخوان، مشيدًا بقرار اعتبارها تنظيمًا إرهابيًا، ووصفه بأنه «عمل رائع»، في إشارة إلى تقديره للإجراءات التي اتخذتها مصر في هذا الملف.

وأوضح مقدم البرنامج أن امتداد التصنيف الأمريكي المحتمل ليشمل مختلف فروع الجماعة من شأنه أن يوسع نطاق الإجراءات المتخذة ضدها، خاصة فيما يتعلق بالجهات الداعمة لها ومصادر تمويل أنشطتها، مشيرًا إلى أن التعامل مع التنظيم لا يقتصر على وجوده داخل دولة بعينها.

وأضاف موسى أن هناك تحركات بدأت تظهر في عدد من الدول الأوروبية لمراجعة موقفها من جماعة الإخوان، في ظل المخاوف المتعلقة بتأثير أنشطتها على الأمن والاستقرار، لافتًا إلى أن الملف يشهد اهتمامًا متزايدًا على المستوى الدولي، بالتزامن مع التصريحات الأمريكية الأخيرة.