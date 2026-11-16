قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث الصحة يكشف حقيقة انتشار مرض الجدري في المدارس
بوتشيتينو يكشف كواليس استعداداته لقيادة مانشستر يونايتد
من بحيرة البردويل.. ملح مصري للأسواق المحلية والعالمية
أحمد موسى: تصنيف فروع الإخوان إرهابية في أمريكا قد يفتح الباب لمواجهة مصادر تمويل الجماعة
كواليس عودة مؤسس إنفيديا | تحركات من قادة التكنولوجيا.. ومجلس الإدارة يدرس البدائل
لميس الحديدي عن التحرك ضد الإخوان: أوروبا بتصحى دلوقتي بعد سنين من «تربية العقارب»
بعد غياب طويل.. ظهور شيرين عبد الوهاب في عزاء والدة المايسترو أمير عبد المجيد
رئيس المجلس الأوروبي: مستقبل أوكرانيا ومولدوفا ودول غرب البلقان داخل الاتحاد الأوروبي
مطالبات بفتح تحقيق جنائي مع نتنياهو ومسؤولين أمنيين بتهمة عرقلة العملية الانتخابية
لكزس TZ موديل 2027 الجديدة.. بقوة تتجاوز 300 حصان
ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة وغزة: عنف المستوطنين يجب أن يتوقف
الصين تدعو إسرائيل إلى الانسحاب الفوري من الأراضي السورية وترحب بالتقدم المحرز في المرحلة الانتقالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: درجات الحرارة تسجل 25 و27 بالقاهرة حتى منتصف الأسبوع المقبل.. وتحذير من الشبورة المائية

طقس
طقس
عادل نصار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار حالة التباين في درجات الحرارة بين فترتي النهار والليل، مشيرة إلى أن الأجواء ستشهد ارتفاعًا نسبيًا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، مع استمرار الإحساس بالبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز، إن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى سجلت اليوم 27 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تسجل غدًا 25 درجة، موضحة أن درجات الحرارة العظمى ستتراوح ما بين 25 و27 درجة مئوية حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأضافت  الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن المواطنين سيشعرون بالدفء نسبيًا خلال فترات النهار، بينما تستمر الأجواء الباردة خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، لافتة إلى أن درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى ستتراوح ما بين 15 و16 درجة مئوية.

وحذرت  الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية، مؤكدة أهمية توخي الحذر الشديد أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المقررة وتعليمات المرور، مع ضرورة تشغيل كشافات الشبورة الموجودة بالسيارات لتجنب الحوادث.

ونصحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، خاصة قائدي السيارات، بالقيادة بهدوء تام وحذر شديد خلال فترات تكون الشبورة المائية، مشيرة إلى أنه من الأفضل تأجيل المشاوير غير الضرورية خلال أوقات انتشارها، خاصة في الصباح الباكر.

وتابعت أنه في حالة انعدام الرؤية الأفقية أثناء القيادة، يجب التوقف على جانب الطريق في مكان آمن، والانتظار حتى تحسن مستوى الرؤية، حفاظًا على سلامة المواطنين وتجنبًا لوقوع الحوادث.

وفيما يتعلق بالملابس، شددت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على ضرورة الانتباه إلى انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل والصباح الباكر، ونصحت بارتداء الجواكت والملابس الخريفية عند الخروج، وعدم التسرع في تخفيف الملابس أو الانخداع بالأجواء الدافئة خلال ساعات النهار.

العامة للأرصاد الدكتورة منار غانم درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

الكهرباء

لأصحاب العدادات الكودية قبل يناير 2024.. الكهرباء: خفض سعر الكيلووات إلى 92 قرشًا لمدة 6 أشهر

أسعار السجائر

ارتفاع أسعار سجائر دافيدوف وتايم وتارجت.. زيادات جديدة تصل إلى 7 جنيهات للعلبة

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الكهرباء

تراجع كبير في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

الذهب ينهار.. عيار 21 يخسر أكثر من 200 جنيه والأونصة تفقد 7278 جنيها

طقس الثلاثاء

أمطار وشبورة تصل للضباب.. تفاصيل طقس الثلاثاء ودرجات الحرارة

حسام حسن

حسام حسن يرفض تدريب صن داونز ويتمسك بمواصلة مشواره مع المنتخبات ..خاص

المتهمين

وصلوا للكنز.. القبض على شخصين بحوزتهما 3391 قطعة أثرية بالدقهلية| صور

ترشيحاتنا

حسام الزناتى

تفاصيل جديدة تكشف سر تعثر تعيين حسام الزناتي في الزمالك

رونالدو

أول رد من خيسوس على تصريحات والدة رونالدو

إمام عاشور

مفاجأة بشأن إمام عاشور قبل قمة الأهلي وبيراميدز

بالصور

بعد غياب طويل.. ظهور شيرين عبد الوهاب في عزاء والدة المايسترو أمير عبد المجيد

شيرين عبدالوهاب وابنتها
شيرين عبدالوهاب وابنتها
شيرين عبدالوهاب وابنتها

القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة في بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.. صور

القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.
القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.
القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.

7 روائح طبيعية تكرهها الفئران وتخرجها من المنزل

الفئران
الفئران
الفئران

علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

فيديو

أحمد سعد

أحمد سعد عن إطلالاته الغريبة.. بعمل حاجات عشان أطلع تريند

أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان

اعتذارك غير مقبول.. أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان برد غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: يقولون: لو تحدّث الطير في مصر لنطق بكراهية إسرائيل!

ياسر ابراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: رحيق الشفاء والذاكرة الإنسانية.. العسل بين قدسية الوحي وعمق التاريخ

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: التأهيل الحضاري للإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: التواضع مع الشهرة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر التي في خاطري.. تتحمل تتجمل ولا تمرض

المزيد