الأرصاد: درجات الحرارة تسجل 25 و27 بالقاهرة حتى منتصف الأسبوع المقبل.. وتحذير من الشبورة المائية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار حالة التباين في درجات الحرارة بين فترتي النهار والليل، مشيرة إلى أن الأجواء ستشهد ارتفاعًا نسبيًا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، مع استمرار الإحساس بالبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز، إن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى سجلت اليوم 27 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تسجل غدًا 25 درجة، موضحة أن درجات الحرارة العظمى ستتراوح ما بين 25 و27 درجة مئوية حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن المواطنين سيشعرون بالدفء نسبيًا خلال فترات النهار، بينما تستمر الأجواء الباردة خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، لافتة إلى أن درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى ستتراوح ما بين 15 و16 درجة مئوية.

وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية، مؤكدة أهمية توخي الحذر الشديد أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المقررة وتعليمات المرور، مع ضرورة تشغيل كشافات الشبورة الموجودة بالسيارات لتجنب الحوادث.

ونصحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، خاصة قائدي السيارات، بالقيادة بهدوء تام وحذر شديد خلال فترات تكون الشبورة المائية، مشيرة إلى أنه من الأفضل تأجيل المشاوير غير الضرورية خلال أوقات انتشارها، خاصة في الصباح الباكر.

وتابعت أنه في حالة انعدام الرؤية الأفقية أثناء القيادة، يجب التوقف على جانب الطريق في مكان آمن، والانتظار حتى تحسن مستوى الرؤية، حفاظًا على سلامة المواطنين وتجنبًا لوقوع الحوادث.

وفيما يتعلق بالملابس، شددت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على ضرورة الانتباه إلى انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل والصباح الباكر، ونصحت بارتداء الجواكت والملابس الخريفية عند الخروج، وعدم التسرع في تخفيف الملابس أو الانخداع بالأجواء الدافئة خلال ساعات النهار.