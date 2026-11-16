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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد موقع التأمين الصحي بالباجور

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تفقد مساء اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية الموقع المخصص  لإنشاء المقر الجديد للتأمين الصحي بمدينة الباجور ( موقع قطاع تحسين البيئة )  وذلك أثناء عودته من جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة أشمون وفي إطار حرص المحافظة على دعم وتطوير منظومة الرعاية الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمنتفعي التأمين من أهالي الباجور.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور إلى أنه تم اليوم  أعمال الرفع المساحي للموقع وشمل المساحة المخصصة لانشاء مبنى التأمين والتي تبلغ ٥٧٦ م٢ فيما جاري طرح باقي المساحة  1200 م٢للاستثمار بما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعزيز الموارد الذاتية.

ووجه محافظ المنوفية بسرعة استكمال الإجراءات تمهيدا للبدء في أعمال الانشاءات بدعم مقدم من النائب عبدالله الرفاعي عضو مجلس الشيوخ وذلك  في إطار تكامل جهود الجهاز التنفيذي بالمحافظة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ودعم المشاركة المجتمعية في تطوير المنشآت والخدمات الصحية.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على تعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول الغير مستغلة بالتوازي مع دعم إنشاء وتطوير المنشآت الصحية، بما يحقق مردودًا خدميًا واستثماريًا يعود بالنفع على المواطنين وأبناء المحافظة.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية الباجور التأمين الصحي

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