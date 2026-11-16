ممثل الاتحاد الأوروبي: عنف المستوطنين يجب أن يتوقف

دعا ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة السفير أندرياس فيدلر، اليوم الاثنين، إلى "وقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة".

وكان ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة يتحدث على هامش زيارة وفد أوروبي إلى قرية أم الخير في منطقة مسافر يطا، جنوب الخليل، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وخلال الزيارة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي القرية منطقة عسكرية مغلقة، وأجبر الوفد على مغادرتها.

وقال المسئول الأوروبي إن "عنف المستوطنين في الضفة الغربية يجب أن يتوقف"، مضيفا أن "على إسرائيل محاسبة المستوطنين المتورطين في أعمال العنف ضد الفلسطينيين".

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف، مؤكدا أن المستوطنات الإسرائيلية "غير قانونية بموجب القانون الدولي"، وشدد على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم التجمعات الفلسطينية في المنطقة "من أجل حياة أفضل لسكانها".