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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السجن المشدد 11 سنة لعامل و10 سنوات لآخر بتهمة سرقة مواطن بالإكراه في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار أسامة صبري الدسوقي، وعضوية المستشارين محمود محمد بريري، ومصطفى محمود فراج، وأمانة سر صلاح تمام، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 11 سنة، ومعاقبة متهم آخر بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامهما باستيقاف أحد المواطنين وسرقته بالإكراه تحت تهديد السلاح الناري بالطريق العام بدائرة مركز شندويل، فيما عاقبت المحكمة المتهم الأول عن اتهامه بإحراز جوهر الميثامفيتامين المخدر بقصد التعاطي.

تهديد بالسلاح والاستيلاء على المنقولات

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر سبتمبر من عام 2025، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين «أ. أ» و«ع. م» تهمة سرقة عدد من المنقولات المملوكة للمجني عليه «أ. م»، بالإكراه تحت تهديد السلاح، أثناء تواجده بالطريق العام ليلًا بدائرة مركز شندويل.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول أشهر سلاحًا ناريًا في وجه المجني عليه، مستغلًا حالة الرعب التي انتابته، فيما تمكن المتهمان من الاستيلاء على متعلقاته والمنقولات الخاصة به، والفرار عقب إتمام الواقعة.

وتضمن أمر الإحالة اتهام المتهمين بإحراز سلاح ناري مششخن عبارة عن مسدس فردي الإطلاق، دون الحصول على ترخيص قانوني، حيث استخدم المتهم الأول السلاح في تهديد المجني عليه وإجباره على الخضوع لهما، بما مكنهما من تنفيذ واقعة السرقة بالإكراه.

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول تهمة إحراز جوهر الميثامفيتامين المخدر بقصد التعاطي، بالمخالفة للقوانين المنظمة لحيازة المواد المخدرة.

وبعد انتهاء التحقيقات وإحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، باشرت المحكمة نظر أوراق الدعوى وما تضمنته من أدلة واتهامات، وانتهت إلى معاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد 11 سنة، والمتهم الثاني بالسجن المشدد 10 سنوات، في واقعة السرقة بالإكراه وإحراز السلاح الناري دون ترخيص، إلى جانب اتهام الأول بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي.

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