القبض على فرد شرطة ونجليه بتهمة ضرب عامل بمواسير حديدية في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج ملابسات واقعة تعدٍ على عامل بالضرب باستخدام مواسير حديدية؛ ما أسفر عن إصابته بجرح في الرأس وكدمة بالذراع الأيسر، وذلك بعد تداول منشور مدعوم بصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة المجني عليه وتضرره من فرد شرطة ونجليه، على خلفية خلافات نشبت بينهم أثناء العمل بإحدى مزارع الدواجن.

بلاغ يكشف تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 7 نوفمبر الجاري، عندما تلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بتلقي بلاغ من عامل، مقيم بدائرة مركز صدفا بمحافظة أسيوط، يتهم فيه فرد شرطة ونجليه بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته.

وبالفحص تبين أن المجني عليه تعرض لجرح بالرأس وكدمة بالذراع الأيسر، واتهم المشكو في حقهم بالتعدي عليه باستخدام مواسير حديدية؛ إثر نشوب مشاجرة بينه وبين نجلي فرد الشرطة، خلال عملهم بإحدى مزارع الدواجن، قبل أن تتطور الخلافات إلى مشادة انتهت بالتعدي عليه وإصابته.

ضبط المتهمين واعترافهم بالواقعة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط فرد الشرطة ونجليه المشكو في حقهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مرجعين سبب تعديهم إلى الخلافات التي نشبت بينهم وبين المجني عليه.

وجاء التحرك الأمني عقب رصد المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وفحص ما تضمنه من ادعاءات، حيث جرى الوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد أطرافها وضبط المتهمين.

النيابة تقرر حبس المتهمين

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم عرض المتهمين على النيابة العامة، التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، ولا يزالون قيد الحبس لحين استكمال التحقيقات وكشف كافة ملابسات الواقعة.