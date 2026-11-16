تنمية مستدامة من قلب النيل معرض مؤقت بـ متحف سوهاج القومي

استضاف متحف سوهاج القومي معرض مؤقت بعنوان "تنمية مستدامة من قلب النيل"، لاستعراض مجموعة من المشغولات اليدوية الصديقة للبيئة المصنوعة من ورد النيل، وذلك في إطار مبادرة مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى.

أوضحت إدارة متحف سوهاج القومي، أن المعرض يهدف إلى نشر الوعى بقضايا المياه والمناخ والبيئة، لتعزيز مفاهيم الاستدامة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وج1بالسائحين للتعرف على أحد الحلول البيئية التى تقدمها مصر.

متحف سوهاج القومي

يذكر أن متحف سوهاج القومي أحد أكبر المتاحف الإقليمية في مصر، والواجهة الحضارية لمحافظة سوهاج بموقعه المتميز، حيث يضم المقتنيات الأثرية التي تُستخرج من أرضها، خاصةً بعد الكشف الأثري الضخم لمقبرة مريت آمون في ثمانينات القرن الماضى.

ويستقبل متحف سوهاج القومي الزيارات طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية، من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 عصرًا.

ويحتوي متحف سوهاج القومي على قرابة 122 قطعة أثرية ، أبرزها أواني فخارية ولوحات تعبدية وعقود وأساور وتمائم وموائد للقرابين.