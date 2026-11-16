رئيس النواب: استئناف معاملات البيع والشراء والتسجيل لأراضي وقف «عبد المنان» عقب رفع القيود عنها

أشاد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بالقرار الصادر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وما ترتب عليه من رفع القيود المفروضة على الأراضي الواقعة في نطاق ما يُعرف بوقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

وأكد رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن القرار أنهى تداعيات استمرت لأشهر، وتسببت في توقف معاملات البيع والشراء والتسجيل، وتعطيل مصالح آلاف المواطنين، مشيراً إلى أن المواطنين أصبح بإمكانهم استئناف معاملاتهم وفقاً لأحكام القانون.

رئيس النواب يوجه الشكر للرئيس السيسي

ووجه المستشار هشام بدوي، باسم نواب الشعب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على استجابته الكريمة وتوجيهاته الحاسمة، التي أعادت الطمأنينة إلى نفوس المواطنين.

وأوضح أن هذه الاستجابة تعكس نهجاً راسخاً في الإنصات إلى صوت المواطن، والتفاعل مع مطالبه، والتدخل الحاسم إعلاءً للصالح العام.

هشام بدوي يثمن جهود النواب ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية

وأعرب رئيس مجلس النواب عن تقديره لجهود النواب الذين طرحوا معاناة المواطنين تحت قبة المجلس، مثمناً في الوقت ذاته جهود لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في متابعة هذا الملف.