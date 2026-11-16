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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المشدد 10 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه لـ6 متهمين روعوا المواطنين في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد الأمير محمد أبو كريشة، وعضوية المستشارين أحمد نبيل طلبة وأحمد مصطفى أبو سحلي، وأمانة سر محمد العربي وعلي حسين، 6 أشخاص بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريم كل منهم 5 آلاف جنيه، مع مصادرة الأسلحة والمضبوطات.

بعد إدانتهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء، واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإطلاق أعيرة نارية في الهواء، بهدف ترويع المواطنين وإثارة الذعر بينهم، على خلفية خلافات سابقة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يناير عام 2026، عندما كشفت التحقيقات عن تورط المتهمين الستة في واقعة استعراض قوة وتلويح بالعنف، بعدما لجأوا إلى استخدام الأسلحة النارية وإطلاق وابل من الأعيرة في الهواء، في مشهد استهدف بث الخوف في نفوس المواطنين وترويع أطراف الخلاف.

خلافات سابقة وراء الواقعة

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين لم يقتصروا على إطلاق الأعيرة النارية، بل حازوا كذلك عصيًا خشبية «شوم» وأسلحة بيضاء، في إطار استعراض القوة وفرض السيطرة باستخدام العنف والتهديد، ما شكل خطورة على سلامة المواطنين وأمنهم.

وكشفت أوراق القضية عن أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات سابقة، تطورت إلى استخدام الأسلحة والتلويح بها، وإطلاق النيران في الهواء بقصد إثارة الرعب وتخويف الآخرين، بدلًا من اللجوء إلى الطرق القانونية لحل النزاع.

وبعد إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات سوهاج، باشرت المحكمة نظر أوراق القضية وما تضمنته من اتهامات وأدلة، وانتهت إلى إدانتهم، لتصدر حكمها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم، وتغريم كل متهم 5 آلاف جنيه، مع مصادرة الأسلحة والمضبوطات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

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