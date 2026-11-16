رئيس الاحتياطي الفيدرالي: الذكاء الاصطناعي قد يعيد رسم ملامح الاقتصاد وبدأنا نضع سيناريوهات



صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش، اليوم الاثنين، بأن فريق مؤسسته بدأ وضع سيناريوهات توضح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي إعادة رسم ملامح الاقتصاد؛ بينها سيناريوهات تتضمن إزاحة العاملين عن وظائفهم، أو تأثير عوائد الأسهم المخيبة للآمال على أداء السوق إجمالاً.

جاءت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في كلمة افتتاحية ألقاها اليوم خلال مؤتمر ينعقد في سان فرانسيسكو اليوم، تناقش التداعيات المحتملة للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد، بحسب ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

ولم يتطرق وارش إلى توقعات أسعار الفائدة أو الاقتصاد على المدى القصير، مؤكداً أن السيناريوهات التي وضعها فريق العمل تمثل نماذج توضيحية وليست تنبؤات مستقبلية.

وقال وارش: "لا يمكننا معرفة المستقبل، ولا ينبغي لنا أن ندعي خلاف ذلك".

وسبق أن أشار وارش، الذي استثمر في شركات تكنولوجية قبل توليه رئاسة الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، إلى أن مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي قد تتيح تحقيق نمو أسرع دون التسبب في ارتفاع معدلات التضخم، لكنه أوضح اليوم أن المكاسب التي يتوقعها المتفائلون بالذكاء الاصطناعي لم تتحقق بعد؛ إذ شهدت الإنتاجية نمواً "قوياً إلى حد معقول" في الأرباع الأخيرة، لكنها "لم تشهد طفرة حقيقية" حتى الآن.

وخلال كلمته، كرر وارش الربط بين الذكاء الاصطناعي ومفهوم القوة الوطنية، وهو موضوع لم يعتد رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الخوض فيه، بحسب الصحيفة.

وأوضح وارش أن دور الاحتياطي الفيدرالي تجاه الذكاء الاصطناعي "ليس التأييد ولا المعارضة"، غير أنه أشار إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها الحفاظ على وضع القوة العظمى دون تحقيق الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال: "لست محايداً تماماً فيما يتعلق بالريادة الأمريكية في وقت يزخر بالتحديات والفرص على حد سواء".

ومن المقرر أن يدير وارش ثلاثاً من جلسات الندوة الأربع، بمشاركة نخبة من مؤسسي شركات التكنولوجيا والباحثين في هذا المجال.

ويُعد هذا الحدث أول ظهور علني لفرق العمل الخمس التي شكلها وارش لمراجعة كافة جوانب آلية عمل الاحتياطي الفيدرالي؛ إذ كانت هذه الفرق تعمل حتى الآن بعيداً عن أعين الجمهور.