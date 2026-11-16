حقق منتخب زيمبابوي فوزًا كبيرًا على نظيره غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.

زيمبابوي تضرب غينيا الاستوائية بثلاثية

وفرض منتخب زيمبابوي سيطرته على مجريات اللقاء، ونجح في ترجمة تفوقه إلى ثلاثة أهداف حملت توقيع تاواندا ماسوانهيسي، وتاواندا شيريوا، وثاندولوينكوسي نغوينيا، ليحصد المنتخب ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالتصفيات.

وشهدت المباراة عدة أحداث مثيرة، بعدما أهدر منتخب غينيا الاستوائية ركلة جزاء كانت فرصة لتقليص الفارق والعودة إلى أجواء اللقاء، قبل أن تتعقد مهمته أكثر عقب تعرض لاعبه ساول كوكو للطرد وحصوله على البطاقة الحمراء.

وبهذا الانتصار، رفع منتخب زيمبابوي رصيده إلى 7 نقاط، ليحتل وصافة المجموعة الخامسة، معززًا حظوظه في المنافسة على التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

وفي المقابل، تلقى منتخب غينيا الاستوائية خسارة مؤثرة في سباق المنافسة على بطاقات التأهل، بعدما فشل في هز شباك منافسه طوال دقائق المباراة.