مرسيدس S كلاس موديل 2027 بقوة تصل لـ 576 حصانا

تأتي مرسيدس S كلاس موديل 2027 ضمن فئة السيارات السيدان كبيرة الحجم المقدمة عالميًا، والتي تجمع بين الأداء الميكانيكي والتجهيزات التقنية المتقدمة، وفي مقدمتها نسخة S 580e 4MATIC باعتبارها إحدى الفئات التي تعتمد على منظومة دفع هجينة قابلة للشحن الخارجي، مع قدرات فنية عالية الأداء.

محرك مرسيدس S كلاس موديل 2027

تعتمد مرسيدس S 580e 4MATIC على محرك بنزين سداسي الأسطوانات، يعمل بالتعاون مع محرك كهربائي تبلغ قوته 161 حصانًا، ويصل عزم دورانه إلى 480 نيوتن متر، وتنتج المنظومة الهجينة قوة إجمالية تصل إلى 576 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 750 نيوتن متر.

مرسيدس S كلاس موديل 2027

وتنتقل القوة إلى العجلات الأربع عبر نظام الدفع الكلي 4MATIC، وتستطيع السيارة التسارع من وضخ الثبات 0 وصولًا إلى 96 كم في الساعة خلال 4.4 ثانية، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 67 لترًا.

تجهيزات مرسيدس S كلاس موديل 2027

تضم مرسيدس S كلاس موديل 2027 مقاعد مكسوة بجلد النابا، مع إمكانية تعديل مقعد السائق كهربائيًا وحفظ وضعيات الجلوس في الذاكرة، بالإضافة إلى خاصية التدفئة، ويحصل مقعد الراكب الأمامي على تجهيزات مماثلة تشمل التعديل الكهربائي والذاكرة والتدفئة، بينما تأتي عجلة القيادة بكسوة جلدية وأزرار متعددة الوظائف.

مرسيدس S كلاس موديل 2027

وتشمل التجهيزات نظام تكييف أوتوماتيكيًا رباعي المناطق، مع فتحات تهوية خلفية وتقنية AQS لمراقبة جودة الهواء، إلى جانب ثلاجة لتبريد المشروبات وإضاءة داخلية محيطية، كما تتوفر شاشة ترفيه للراكب الأمامي بقياس 12.3 بوصة، وشاشة إضافية مخصصة للصف الثاني.

وتعتمد السيارة على شاشة مركزية للمعلومات والترفيه بقياس 14.4 بوصة، تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكيًا، مع شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، ونظام عرض المعلومات على الزجاج الأماميHUD، وتضم المقصورة نظامًا صوتيًا يتكون من 35 سماعة.

مرسيدس S كلاس موديل 2027

أبعاد مرسيدس S كلاس

يبلغ طول السيارة 5,304 مم، وعرضها 1,921 مم، وارتفاعها 1,503 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3,216 مم، وتتراوح كتلتها دون ركاب بين 2,025 و2,365 كجم، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 529 لترًا.