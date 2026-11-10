عرض سيارة مرسيدس موديل 2010 للبيع مقابل 6 ملايين دولار.. ما السر؟

تستعد دار المزادات العالمية «RM سوثبيز» لتقديم آخر نسخة تم تصنيعها من السيارة الفائقة «مرسيدس-بنز SLR ماكلارين ستيرلينج موس» موديل 2010 في مزاد علني مخصص، بتوقعات سعرية تتجاوز حاجز 6 ملايين دولار أمريكي.

وتمثل هذه السيارة النسخة رقم 75 والأخيرة من السلسلة المحدودة التي أُنتجت تكريمًا لأسطورة السباقات البريطاني سير ستيرلينغ موس، وتخليدًا لفوزه التاريخي بسباق «ميلي ميليا» عام 1955.

ملكية ملكية سابقة وتأهيل استثنائي للعرض الميداني

تعود الملكية الأولى لهذه النسخة الفريدة إلى العائلة الحاكمة في دولة الكويت، حيث جرى تسليمها جديدة في سويسرا وحُفظت في بيئة مخصصة ومكيفة بعناية؛ مِمَّا جعل عداد المسافات المسجل بها لا يتجاوز 32.9 ميلًا (نحو 53 كم) منذ خروجها من خطوط الإنتاج.

وتتميز السيارة بالحصول على موافقة واستثناء فني خاص من الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة (NHTSA) بموجب قانون «Show or Display»؛ مما يتيح لمالكها القادم عرضها في الفعاليات واستخدامها في جولات قيادة محدودة داخل الأراضي الأمريكية رغم عدم مطابقتها القياسية الشاملة للوائح التسجيل المعتادة.

تصميم السبييدستر الفائق والمنظومة الميكانيكية

جاء تصميم «ستيرلينج موس» مستوحى من سباقات الخمسينيات، حيث تخلت عن السقف التراكمي والزجاج الأمامي والنوافذ الجانبية، مع الاعتماد الكامل على هيكل ألياف الكربون لخفّض الوزن بمقدار 200 كجم مقارنة بالطراز القياسي.

وتعتمد المركبة على محرك محضر يدويًا من «AMG» مكون من 8 أسطوانات (V8) سعة 5.4 لترات مدعوم بشاحن سوبرتشارجر، يولد قوة 641 حصانًا وعزم دوران يبلغ 820 نيوتن.متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، مِمَّا يتيح للتسارع من السكون إلى 100 كم/ساعة في 3.5 ثانية، مع تسجيل سرعة قصوى تصل إلى 350 كم/ساعة.