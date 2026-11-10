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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليمن وأبيي والتوترات في الخليج تتصدر أجندة مجلس الأمن هذا الأسبوع

اليمن وأبيي والتوترات في الخليج تتصدر أجندة مجلس الأمن هذا الأسبوع
اليمن وأبيي والتوترات في الخليج تتصدر أجندة مجلس الأمن هذا الأسبوع
أ ش أ

تتصدر ملفات اليمن وأبيي والتوترات في منطقة الخليج أجندة مجلس الأمن الدولي خلال الأسبوع الجاري، إلى جانب تطورات جنوب السودان وأوكرانيا، فيما يستعد المجلس للتصويت على تجديد عدد من أنظمة العقوبات وولايات بعثات الأمم المتحدة.

ويعقد المجلس، اليوم /الثلاثاء/، إحاطة مفتوحة تعقبها مشاورات مغلقة بشأن جنوب السودان، تركز على الأوضاع السياسية والأمنية والاستعدادات للانتخابات المقررة في ديسمبر، إلى جانب عمل بعثة الأمم المتحدة في البلاد "يونميس". وكان المجلس قد استهل أعمال الأسبوع أمس الاثنين بجلسة حول الحرب في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يصوت المجلس، بعد غد /الخميس/، على تجديد نظام العقوبات المفروض على اليمن بموجب القرار 2140، والذي يشمل تدابير تجميد الأصول وحظر السفر، إضافة إلى تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى "مينوسكا"، وولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي "يونيسفا".

ويختتم المجلس أعمال الأسبوع، /الجمعة/، بإحاطة تحت بند "الحالة في الشرق الأوسط" بطلب من البحرين لمناقشة التوترات المتواصلة في منطقة الخليج، بما في ذلك التهديدات التي تواجه الأمن البحري، في ظل استمرار المخاوف بشأن سلامة الملاحة وطرق التجارة وإمدادات الطاقة في المنطقة.

وفي ملف اختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، التقى أعضاء المجلس /الاثنين/ المرشح التركي فريدون هادي سينيرلي أوغلو، فيما قد يجري المجلس جولة جديدة من التصويتات الاستطلاعية غير الرسمية خلال الأسبوع لقياس مستوى التأييد للمرشحين لخلافة الأمين العام أنطونيو جوتيريش. وكان المجلس قد أجرى الجولة الثامنة من هذه التصويتات في 5 نوفمبر الجارى.

وبالتوازي مع أعمال المجلس، تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، اجتماعا بموجب آلية مناقشة استخدام حق النقض "الفيتو"، على خلفية الفيتو الروسي في 30 أكتوبر ضد مشروع قرار أمريكي بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو".

ملفات اليمن وأبيي والتوترات في منطقة الخليج مجلس الأمن الدولي تطورات جنوب السودان وأوكرانيا

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