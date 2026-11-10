السفير الألماني يكشف تطورات مشروع الـ100 مدرسة.. و500 ألف مصري يتعلمون اللغة الألمانية

أكد يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى القاهرة أن التعاون بين مصر وألمانيا في مجال التعليم يشهد تطورًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن مشروع إنشاء مدارس مصرية ألمانية يسير بخطوات جيدة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.

وقال السفير الألماني، خلال مؤتمر صحفي، إن زيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري محمد عبد اللطيف لألمانيا شهدت عقد العديد من اللقاءات لبحث سبل التعاون في عدد من المجالات التعليمية، من بينها دعم المدارس الفنية المصرية وتطوير التعليم الفني.

وأوضح أن مشروع إنشاء المدارس المصرية الألمانية لا يزال في مراحله الأولى، مؤكدًا أن الجانبين لم يصلا بعد إلى العدد المستهدف البالغ 100 مدرسة، إلا أن المشروع يسير وفق خطوات إيجابية.

وأضاف أن الجانب المصري أعرب خلال اللقاءات عن رغبته في تعزيز التعاون مع ألمانيا في مجال التعليم الفني، وهو ما شهد عقد لقاء بين وزير التعليم المصري ونيلز أنين بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، أسفر عن توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، تركز بشكل أساسي على التعاون في مجالي التعليم الفني والتدريب المهني.

وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على بدء تنفيذ التعاون في عدد محدود من المدارس، على أن يجري التوسع وزيادة عدد المدارس المستفيدة حال نجاح التجربة.

وأشار إلى أحد المجالات المهمة التي تحظى بحضور ألماني بارز في مصر، وهو مجال التعليم، حيث توجد العديد من المؤسسات الألمانية ذات القيمة الكبيرة، من بينها معهد جوته بفرعيه في القاهرة والإسكندرية، فضلًا عن المعهد الألماني للآثار، الذي يمتد وجوده في مصر لسنوات طويلة، إلى جانب المدارس الألمانية المنتشرة في البلاد، والتي تدرس المناهج التعليمية الألمانية، بالإضافة إلى تدريس اللغة الألمانية.

وأشار إلى الزيادة الملحوظة في أعداد الراغبين في تعلم اللغة الألمانية في مصر، إذ ارتفع عدد دارسي اللغة من 260 ألف شخص خلال السنوات الماضية إلى أكثر من 500 ألف دارس حاليًا.