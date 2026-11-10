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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

النفط يتراجع مع تنامي آمال إنهاء الحرب مع إيران وتحسن الإمدادات العالمية

النفط يتراجع مع تنامي آمال إنهاء الحرب مع إيران وتحسن الإمدادات العالمية
النفط يتراجع مع تنامي آمال إنهاء الحرب مع إيران وتحسن الإمدادات العالمية
أ ش أ

تراجعت أسعار النفط في مستهل تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم الثلاثاء، وسط تنامي الآمال في قرب انتهاء الحرب مع إيران، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي رجح فيها انتهاء النزاع قريبا، إلى جانب مؤشرات على تحسن الإمدادات العالمية رغم استمرار الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.6% إلى 86.31 دولار للبرميل، بعدما سجلت تراجعا بنحو 5% في جلسة التداول السابقة.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران "قريبا إلى حد ما"، مؤكدا أن الحصار البحري المفروض على البلاد سيظل قائما إلى حد كبير، ومضيفا أن النزاع العسكري مع إيران بات "منتهيا فعليا".

وجاءت تصريحات ترامب عقب لقائه رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، لمواصلة المشاورات بشأن الملف الإيراني، في ظل اضطلاع قطر بدور الوسيط بين واشنطن وطهران، رغم تعثر المحاولات الأخيرة للتوصل إلى اتفاق سلام.

في المقابل، نفى مسؤولون إيرانيون إجراء أي محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، إذ دعا محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، واشنطن إلى "التوقف عن تلفيق أخبار كاذبة حول محادثات وهمية"، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي ذلك مع اقتراب الحرب من دخول شهرها التاسع، واستمرار التحديات التي تواجه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، جراء المواجهة المطولة بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي المقابل، أظهرت بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مؤشرات على تعافي الإنتاج العالمي، إذ كشف استطلاع أن إنتاج المنظمة ارتفع خلال أكتوبر إلى نحو 90% من مستوياته قبل اندلاع الحرب مع إيران.

وأوضح الاستطلاع أن إنتاج أوبك زاد بمقدار 1.38 مليون برميل يوميا خلال أكتوبر، ليصل إلى 22.87 مليون برميل يوميا، بما يعادل نحو 90% من مستويات الإنتاج قبل اندلاع النزاع بين الولايات المتحدة وإيران في فبراير الماضي.

تراجعت أسعار النفط تعاملات الأسواق الآسيوية انتهاء الحرب مع إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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