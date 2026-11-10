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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصلحة الكفاية الإنتاجية تفتتح أول مركز تدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي بالسويس

وزير الصناعة
وزير الصناعة
ولاء عبد الكريم

في إطار توجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة بالتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة في التصنيع، افتتح أحمد رزق رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني أول مركز تدريب تطبيقي تكنولوجي TENX-PLUS بمحافظة السويس، يعمل وفق منهجية TENX الهادفة إلى إعداد جيل جديد من الشباب المصري القادر على الإبداع والابتكار وصناعة التكنولوجيا. 

وخلال الافتتاح تفقد رئيس المصلحة معرض المشروعات الطلابية الذي ضم 40 مشروعاً متنوعاً بين تطبيقات وألعاب ومواقع إلكترونية وحلول ذكية وروبوتات، وأشاد بالمستوى المتميز الذي وصل إليه الطلاب والطالبات في زمن قياسي وقدرتهم على تحويل ما تعلموه إلى مشروعات عملية وشرح أفكارهم وعرضها بثقة، موجهاً بالاستفادة من هذه المشروعات في مراكز المصلحة خلال المرحلة القادمة بما يتيح توظيف إبداعات الطلاب والطالبات في تطوير العمل وتقديم حلول تكنولوجية عملية.

واستعرض محمد أبو السعود، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للمركز تجربة TENX-PLUS التي نجحت في توفير 25 فرصة عمل ما بين معلمين ومدربين وإداريين وأكثر من 100 فرصة عمل غير مباشرة اضافة الى ضخ استثمارات كبيرة بهدف الارتقاء بالبيئة التعليمية وتحويلها لبيئة محفزة والتي جعلت من المركز نقطة تحول في تطوير مراكز التدريب بالمصلحة تقدم تجربة تعليمية تنافس المدارس الدولية والخاصة الكبرى حيث يحتوى المركز على 15 قاعة مفعلة ما بين معامل كمبيوتر وقاعات دراسة نظرية ويبلغ عدد الطلبة به 275 طالباً موزعين على تخصصات المركز، كما يجمع المركز بين التعليم التكنولوجي والتدريب العملي والمشروعات التطبيقية، إلى جانب تنمية اللغات ومهارات القيادة والتواصل وريادة الأعمال، وتوفير بيئة تدعم الابتكار، مع متابعة الأداء والحضور والتقييم والتواصل مع أولياء الأمور عبر المنظومة الرقمية.

المهندس خالد هاشم وزير الصناعة وزير الصناعة الذكاء الاصطناعي مصلحة الكفاية الإنتاجية

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