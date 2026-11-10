اختتام الحوار الاقتصادي والمالي الاستراتيجي الثاني بين الصين وكندا في فانكوفر

اختتمت أعمال الحوار الاقتصادي والمالي الاستراتيجي الثاني بين الصين وكندا في مدينة فانكوفر الكندية.

وقد ترأس الحوار بشكل مشترك كل من "خه لي فنج"، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني (بصفته المسؤول الصيني الأول عن هذا الحوار)، ومن الجانب الكندي، وزير المالية فرانسوا-فيليب شامبين، ووزير التجارة الدولية مانيندر سيدو.

وأشار "خه لي فنج" إلى أنه بفضل التوجيه الاستراتيجي من قادة البلدين، شهدت العلاقات الصينية-الكندية تحسنا، وعادت التبادلات الثنائية إلى مسارها السليم، بحسب وكالة أنباء /شينخوا/ الصينية.

وأكد أن هذا الحوار يمثل خطوة عملية لتنفيذ التوافقات الهامة التي توصل إليها قادة البلدين، مضيفا أن الصين مستعدة للعمل مع كندا- استنادا إلى مبادئ الاحترام المتبادل، والمساواة، والمنفعة المتبادلة، والسعي نحو القواسم المشتركة مع احترام الاختلافات- لتعميق التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والمالية والاستثمار، وتعزيز التطور المستقر والصحي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، والمساهمة في بناء نمط جديد من الشراكة الاستراتيجية بينهما.

من جانبه، أكد شامبين أن كندا تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الصين، وتبدي استعدادها للعمل مع الجانب الصيني لتنفيذ التوافقات التي توصل إليها قادة البلدين، وتعزيز التواصل والتنسيق بشأن السياسات، وتعميق التعاون القائم على المنفعة المتبادلة في المجالات الاقتصادية والمالية.

بدوره، أعرب سيدو عن تطلع كندا إلى توسيع نطاق التعاون العملي مع الصين في القطاعات الاقتصادية والتجارية، ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية نحو مزيد من التطور.

وخلال الحوار، توصل الجانبان إلى سلسلة من النتائج والتوافقات التي تحقق المنفعة المتبادلة.

كما شارك كل من "خه لي فنج" وشامبين وسيدو، في وقت سابق هذا الأسبوع، في مائدة مستديرة ضمت قادة قطاع الأعمال من كلا البلدين، لمناقشة الفرص المتاحة لتوسيع التجارة والاستثمار الثنائي.