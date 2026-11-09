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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نيسان تتربع على عرش سوق المركبات في مصر.. وشيفروليه وإم جي تلاحقانها خلال أكتوبر

نيسان
نيسان
كريم عاطف

شهدت قائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصا للمركبات في مصر خلال أكتوبر 2026 منافسة قوية بين الشركات العاملة بالسوق المحلية، بعدما نجحت نيسان في احتلال المركز الأول بإجمالي 3043 مركبة، متقدمة على شيفروليه التي جاءت في المركز الثاني بعدد 2930 مركبة، بينما حلت إم جي ثالثة بإجمالي 2488 مركبة.

وكشف تقرير مؤسسة الأهرام، استنادا إلى بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي، عن تصدر نيسان قائمة التراخيص العامة خلال الشهر، مدعومة بأدائها في قطاع السيارات الملاكي، الذي سجلت فيه 2932 سيارة، إلى جانب مساهمة باقي فئات المركبات التابعة للعلامة.

وجاءت شيفروليه في المركز الثاني بإجمالي 2930 مركبة، ويعكس ترتيبها قوة حضورها في السوق المصرية، خاصة في قطاع سيارات النقل، الذي استحوذت فيه على المركز الأول بفارق كبير عن أقرب منافسيها، بعدما سجلت 2211 سيارة نقل خلال أكتوبر.

واحتلت إم جي المركز الثالث بإجمالي 2488 مركبة، وجاءت جميع الأرقام الواردة لها ضمن قائمة الملاكي، لتواصل العلامة تعزيز موقعها بين الشركات الأكثر ترخيصا في مصر.

أما المركز الرابع فكان من نصيب شيري بإجمالي 2081 مركبة، تلتها هيونداي في المركز الخامس بعدد 1492 مركبة، ثم جيتور في المركز السادس بإجمالي 1240 مركبة.

وفي المركز السابع، جاءت تويوتا بعدما سجلت 1232 مركبة، بينما احتلت جيلي المركز الثامن بإجمالي 1180 مركبة، تلتها سواست في المركز التاسع بعدد 1137 مركبة، فيما جاءت كيا في المركز العاشر بإجمالي 984 مركبة.

وتكشف هذه النتائج عن استمرار التنوع في خريطة المنافسة داخل سوق السيارات المصرية، مع وجود علامات تجارية تحقق نتائج قوية في أكثر من قطاع، وأخرى تعتمد بصورة أساسية على السيارات الملاكي.

كما توضح الأرقام أن صدارة نيسان لم تأت فقط من إجمالي التراخيص، وإنما ارتبطت أيضا بأداء طرازات رئيسية مثل صني وماجنيت، بينما استفادت شيفروليه من حضورها القوي في قطاع النقل.

وتأتي هذه المنافسة بالتزامن مع ارتفاع إجمالي المركبات الزيرو التي تم ترخيصها خلال أكتوبر إلى 86 ألفا و692 مركبة، بزيادة 13.2% مقارنة بسبتمبر، وهو ما وفر مساحة أكبر للمنافسة بين العلامات التجارية المختلفة على تعزيز حصصها داخل السوق.

نيسان شيفروليه سوق المركبات إم جي السيارات الملاكي

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