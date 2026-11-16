مظهر شاهين يوجه رسالة شكر لمحمود الخطيب بعد تدخله في أزمة ابنته

وجّه الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، رسالة شكر وتقدير إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد استجابته لشكواه بشأن استبعاد ابنته جوري من المشاركة في دوري الأشبال للكاراتيه.

وكشف مظهر شاهين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تلقيه اتصالًا هاتفيًا من إحدى الشخصيات المهمة بالنادي الأهلي، نقل إليه خلاله تحيات محمود الخطيب، وأبلغه باهتمام رئيس النادي الشخصي بالموضوع، ووعده بالتدخل للنظر في المشكلة وفحص ملابساتها والتحقيق فيها، بما يضمن الوقوف على حقيقة الأمر وتحقيق العدالة.

وأعرب شاهين عن امتنانه لهذه الاستجابة، مؤكدًا أن قيمة المؤسسات الكبرى لا تقتصر على إنجازاتها وبطولاتها، وإنما تظهر أيضًا في قدرتها على الاستماع إلى أبنائها والاهتمام بشكاواهم والعمل على إنصافهم.

وأشار إلى أن مطلبه لم يكن سوى حصول ابنته على حقها في تقييم عادل، وتقدير سنوات اجتهادها وتدريبها وتفوقها، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.

ووجّه إمام وخطيب مسجد عمر مكرم الشكر إلى محمود الخطيب على اهتمامه وسرعة استجابته وتدخله الشخصي، معربًا عن ثقته في حرص النادي الأهلي على ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين أبنائه.

واختتم مظهر شاهين رسالته بالتأكيد على تقديره لكل من اهتم بالشكوى وتواصل معه وسعى إلى معالجة المشكلة، مشيرًا إلى أن شعور الإنسان بأن صوته مسموع وأن هناك من يهتم بإنصافه يمثل قيمة كبيرة.