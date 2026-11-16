ضرب الشاب أحمد، سائق "توكتوك" مقيم في قرية كفر السادات، التابعة لمركز تلا، بمحافظة المنوفية، مثالاً فريداً في الأمانة؛ بعد أن عثر على حقيبة بداخلها مبلغ مالي كبير، ومصوغات ذهبية، وقام بإعادتها كاملة إلى صاحبتها دون تردد.

​تعود أحداث الواقعة عندما خرج الشاب أحمد لعمله، وكان لا يملك في جيبه سوى 40 جنيهاً فقط، وخلال اليوم، استقلت رفقته سيدة معروفة بين أهالي المركز رفقة طفلها، وبعد أن أوصلها إلى وجهتها وسددت الأجرة؛ ترجلت بصحبة الطفل الذي انطلق مهرولا على الطريق؛ مما أدى إلى انشغالها بملاحقته، لينصرف أحمد مستكملا عمله.

​وبعد فترة قضاها في جلب رزقه وعدة مشاوير، توقف لتناول طعام الإفطار؛ ليُصدم بوجود حقيبة داخل الـ"توكتوك"، وفور رؤيتها؛ أيقن أحمد أنها تعود لتلك السيدة؛ نظرا لمعرفته المسبقة بها وبمقدرتها المادية.

​وعن ملابسات المبلغ المالي، أوضح أحمد أن ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول بلوغ المبلغ مليون أو 3 ملايين جنيه؛ هو “أمر غير دقيق”، مؤكدا أن المبلغ الحقيقي والمضبوطات الذهبية بلغت نحو 470 ألف جنيه، بالإضافة إلى المصوغات، والتي سارع بإعادتها كاملة إلى صاحبتها.

​كما نفى الشاب ما تردد عن حصوله على مكافأة مالية ضخمة، أو تقاسمه للمبلغ مع صاحبة الحقيبة، مؤكدا أنه لم يتقاض سوى مبلغ 1500 جنيه كتقدير بسيط، رافضاً كل ما يشاع خلاف ذلك.