قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إن روسيا تحصل على "عشرات الصواريخ شهريا" من كوريا الشمالية، داعياً الحلفاء الأوروبيين إلى إرسال المزيد من الأسلحة للرد "على قدم المساواة" على التهديد.

وأضاف زيلينسكي في تصريحات: "للأسف، تتلقى روسيا المزيد من الصواريخ الباليستية من كوريا الشمالية.. نتحدث عن عشرات الصواريخ شهرياً".

وتابع أن "أوروبا تمتلك صواريخ قادرة على توجيه ضربات فعّالة حقا"، وطلب من الحلفاء المساعدة في "مواجهة التجاوزات الروسية على الصعيد العالمي".



روسيا تستعد لشن هجمات واسعة النطاق

وأكد زيلينسكي أنه حصل على معلومات تؤكد استعداد موسكو لشن هجمات جديدة واسعة النطاق ضد أوكرانيا.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن المفاوضين الأوكرانيين والأمريكيين والأوروبيين أجروا أولى محادثاتهم معاً بشأن المفاوضات المستقبلية مع روسيا، التي تتلقى المزيد من الصواريخ الباليستية من كوريا الشمالية.

وقال زيلينسكي إن المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف انضما إلى المحادثات عبر الإنترنت، وأنه "للمرة الأولى"، تم تمثيل أوروبا من قبل "أولئك الذين سيمثلونها في المفاوضات مع الروس"، فيما تم اختيار مفاوضين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي لتمثيل القارة في المحادثات المستقبلية مع روسيا.

ونوه زيلينسكي بأن الدول الخمس والاتحاد الأوروبي وممثل عن حلف شمال الأطلسي شاركوا في المحادثات الأخيرة مع المبعوثين الأمريكيين.

وأضاف الزعيم الأوكراني، دون الخوض في التفاصيل: "لم تكن المحادثة سهلة، ولكن هناك نتيجة".

ومن جهته، أكد كوشنر إجراء المحادثات، التي قال إنها شملت مستشارين للأمن القومي من الدول الأوروبية، وأصر على أنه "يتم إحراز تقدم" لإنهاء الحرب.

وأضاف أن جزءًا كبيرًا من تركيز المحادثات انصب على سبل "تسهيل التواصل المباشر" بين أوكرانيا وروسيا.