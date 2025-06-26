رد مفاجئ من ميدو بشأن التجديد لـ عبدالله السعيد وشيكابالا

رفض أحمد حسام “ميدو”، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، الكشف عن رأيه في استمرار عبدالله السعيد، ومحمود عبدالرازق "شيكابالا"، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الفريق في الموسم المقبل من عدمه.

وقال “ميدو”، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "أون سبورتس"،"مع أم ضد التجديد لعبدالله السعيد وشيكابالا؟ مقدرش أتكلم، والله مقدرش أتكلم".

وأضاف: "رأيي الفني، الأتنين لعيبة كبار جدًا، وهناك فاقديني شيكابالا وعبدالله السعيد، شيكابالا عقده مستمر للموسم المقبل، بينما عبدالله، عقده انتهى".

وتابع: “القرار الفني الأخير بشأن شيكابالا وعبدالله السعيد، عند جون إدوارد، (المدير الرياضي لنادي الزمالك)”.

وواصل: “عبدالله السعيد، لاعب كبير لكن في حاجات كتيرة جدًا مؤثرة على قرارك، مدة العقد، والفلوس اللي معاك، وهل انت عندك بدائل في سن أصغر، ولكن بالتأكيد عبدالله، لاعب مميز وكل الزملكاوية يتمنوا يبقى موجود”