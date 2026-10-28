قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقرار الطقس بمدن البحر الأحمر باستثناء مرسى علم.. توقف مياه سيل وادي الغدير
5753 فرصة عمل جديدة في القطاع الخاص بـ15 محافظة.. تفاصيل
جهاز مستقبل مصر يعزز توفير السلع للمواطنين عبر أكثر من 1500 منفذ لـ«سوبر توفير»
سكك حديد مصر: بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من مساء الخميس
تكريم جديد لـ"محمد صلاح" في تركيا.. إطلاق اسمه على أحد شوارع طرابزون
نائب رئيس الوزراء يبحث جهود تطوير الأداء بجهاز تنظيم إدارة المخلفات
قطع مياه الشرب 4 ساعات عن 3 مناطق بـ أكتوبر بسبب عطل طارئ
مواعيد المترو والقطار الكهربائي والمونوريل بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026
صادرات الطباعة والتغليف والورق ترتفع 23% إلى 867 مليون دولار خلال 9 أشهر
اهتمام ياباني ببرنامج طرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص| تفاصيل
استجابة لطلبات المواطنين.. مد فترة حجز شقق الإيجار "سكن لكل المصريين 9"
بعد عامين من الإبحار.. سفينة سياحية أمريكية تنهي رحلتها العالمية بسبب تكاليف الوقود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يؤكد أهمية دعم الخدمات الصحية وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية

محافظ الإسكندرية يؤكد أهمية دعم الخدمات الصحية وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية
محافظ الإسكندرية يؤكد أهمية دعم الخدمات الصحية وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية
أ ش أ

أكد محافظ الإسكندرية أيمن عطية، أهمية تكثيف الجهود لدعم الخدمات الصحية والوصول بها إلى المناطق الأكثر احتياجا، وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، نظم حي أول المنتزة قافلة طبية وتوعوية متكاملة بجمعية الموحدين بالرأس السوداء بالحي، بالتزامن مع الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، وبالتنسيق مع منطقة المنتزة الطبية وبمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

تضمنت القافلة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في تخصصات " الباطنة والأطفال والنساء والجلدية" ، إلى جانب خدمات تنظيم الأسرة ومتابعة الحمل وصحة المرأة والمشورة، وصرف العلاج مجانا للمستفيدين، فضلا عن تقديم خدمات الكشف المبكر ضمن مبادرة «100 مليون صحة»، والتي شملت الكشف عن أمراض الكلى والسكر والضغط والأورام والاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن أورام الثدي والقولون، دعما لجهود الدولة في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض.

وشهدت القافلة مشاركة حملة وزارة الصحة والسكان للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الوقاية من الأمراض المعدية، ورفع معدلات التغطية بالتطعيمات، والحفاظ على صحة الأطفال والمجتمع.

وفي إطار الأنشطة التوعوية المصاحبة للقافلة، تم تنظيم ندوة حول ترشيد استهلاك المياه بحضور ممثل عن شركة مياه الشرب، للتوعية بأساليب الاستخدام الأمثل للمياه وطرق الإبلاغ عن مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي وآليات تقديم الشكاوى، كما تضمنت الفعاليات ندوة توعوية حول تنظيم الأسرة والوسائل طويلة المفعول، للتعريف بالوسائل المتاحة وأهمية الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة في الحفاظ على صحة الأم والأسرة.

وفي سياق الاهتمام ببناء الوعي الديني لدى النشء، تم تنظيم ندوة دينية بحضور أحد شيوخ الأزهر الشريف، تناولت أهمية الصلاة ومكانتها في حياة المسلم، وذلك بحضور أطفال الحضانة التابعة للجمعية، بهدف غرس القيم الدينية الإيجابية لديهم منذ الصغر.

تأتي هذه القافلة في إطار حرص الحي، على تعزيز التعاون بين الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، وتكثيف الخدمات الصحية والتوعوية بالمناطق الأكثر احتياجا، بالتوازي مع دعم المبادرات القومية للصحة العامة والتطعيمات الوقائية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالصحة والوعي المجتمعي.

محافظ الإسكندرية أيمن عطية دعم الخدمات الصحية المناطق الأكثر احتياجا توسيع مظلة الرعاية الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

أسعار الدواجن والبيض

رغم ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

غادي آيزنكوت

من هو غادي آيزنكوت؟ .. الجنرال السابق الذي يُنافس «نتنياهو» على رئاسة الحكومة الإسرائيلية

حالة الطقس

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد: أمطار تصل لحد الغزارة والرعد على هذه الأماكن

شيكو بانزا

موقف غير أخلاقي| إعلامية تكشف تفاصيل أزمة شيكوبانزا في فندق الزمالك برواندا.. وعقوبة كبرى تنتظره

احتفالات عرب إسرائيل بهزيمة حكومة نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية

«روّح يا بن غفير» .. احتفالات بمقر القائمة العربية بعد تحقيق نتائج تاريخية في إسرائيل

الأهلي

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

شمس البارودي

شمس البارودي ترد على مُنتقدي حجابها .. وتكشف حقيقة إصابتها بالجنون

ترشيحاتنا

البنك المركزى

خبير تمويل واستثمار: تثبيت أسعار الفائدة الأقرب في اجتماع «المركزي» المقبل

جانب من الاجتماع

رجال أعمال إسكندرية تبحث مع وفد سيتشوان الصينية تعزيز التعاون المشترك

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

بالصور

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة .. سر الطعم الغني

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها .. رقم 4 سيصدمك

أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها..رقم 4 سيصدمك
أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها..رقم 4 سيصدمك
أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها..رقم 4 سيصدمك

ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟

ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟
ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟
ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟

إطلالة تجمع بين الأنوثة والفخامة.. هدى الأتربي تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق |شاهد

هدى الأتربي
هدى الأتربي
هدى الأتربي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد