محافظ الإسكندرية يؤكد أهمية دعم الخدمات الصحية وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية

أكد محافظ الإسكندرية أيمن عطية، أهمية تكثيف الجهود لدعم الخدمات الصحية والوصول بها إلى المناطق الأكثر احتياجا، وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، نظم حي أول المنتزة قافلة طبية وتوعوية متكاملة بجمعية الموحدين بالرأس السوداء بالحي، بالتزامن مع الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، وبالتنسيق مع منطقة المنتزة الطبية وبمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

تضمنت القافلة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في تخصصات " الباطنة والأطفال والنساء والجلدية" ، إلى جانب خدمات تنظيم الأسرة ومتابعة الحمل وصحة المرأة والمشورة، وصرف العلاج مجانا للمستفيدين، فضلا عن تقديم خدمات الكشف المبكر ضمن مبادرة «100 مليون صحة»، والتي شملت الكشف عن أمراض الكلى والسكر والضغط والأورام والاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن أورام الثدي والقولون، دعما لجهود الدولة في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض.

وشهدت القافلة مشاركة حملة وزارة الصحة والسكان للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الوقاية من الأمراض المعدية، ورفع معدلات التغطية بالتطعيمات، والحفاظ على صحة الأطفال والمجتمع.

وفي إطار الأنشطة التوعوية المصاحبة للقافلة، تم تنظيم ندوة حول ترشيد استهلاك المياه بحضور ممثل عن شركة مياه الشرب، للتوعية بأساليب الاستخدام الأمثل للمياه وطرق الإبلاغ عن مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي وآليات تقديم الشكاوى، كما تضمنت الفعاليات ندوة توعوية حول تنظيم الأسرة والوسائل طويلة المفعول، للتعريف بالوسائل المتاحة وأهمية الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة في الحفاظ على صحة الأم والأسرة.

وفي سياق الاهتمام ببناء الوعي الديني لدى النشء، تم تنظيم ندوة دينية بحضور أحد شيوخ الأزهر الشريف، تناولت أهمية الصلاة ومكانتها في حياة المسلم، وذلك بحضور أطفال الحضانة التابعة للجمعية، بهدف غرس القيم الدينية الإيجابية لديهم منذ الصغر.

تأتي هذه القافلة في إطار حرص الحي، على تعزيز التعاون بين الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، وتكثيف الخدمات الصحية والتوعوية بالمناطق الأكثر احتياجا، بالتوازي مع دعم المبادرات القومية للصحة العامة والتطعيمات الوقائية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالصحة والوعي المجتمعي.