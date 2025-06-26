ميدو يختار أفضل اللاعبين في الاهلي بكأس العالم للأندية

يرى أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أن الفلسطيني وسام أبوعلى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هو أفضل لاعب في الفريق الأحمر خلال بطولة كأس العالم للأندية.

وسام أبوعلى، نجح في إحراز هاتريك خلال مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي، التي أقيمت فجر الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4.

وودّع الأهلي البطولة من دور المجموعات، بعد احتلاله المركز الأخير برصيد نقطتين.

وقال “ميدو”، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية “أون سبورتس”: “في رأيي وسام أبوعلى، هو أفضل لاعب في الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية”.

وأضاف: “وسام أبوعلى، ظهر بهذا المستوى عشان متأسس صح، ومتعود الرتم السريع، ولما جه يلعب في الرتم ده لم يشعر بأي مشاكل”