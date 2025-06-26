أول رد من ميدو بشأن تصريحاته المسيئة ضد لاعبي الأهلي

ردَّ أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، مساء أمس الأربعاء، على الجدل المُثار حول تصريحاته التي وُصفت بالمسيئة تجاه لاعبي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال ميدو في تصريحات عبر فضائية "أون سبورت": "تم اقتطاع كلامي عن الأهلي من سياقه، وعندي أصحاب أهلاوية كتير جدًا وزي إخواتي، والجميع يعلم مدى احترامي الكبير للنادي الأهلي وجماهيره وأساطيره."

وأضاف: "الأهلي نموذج ومدرسة، والكل بيتعلم منه، وقدّم شغلًا كبيرًا للحفاظ على مستوى ناجح لسنوات طويلة، لكن للأسف تم تحريف كلامي عمدًا لإظهاري وكأنني أقلل من قيمة لاعبي الأهلي في كأس العالم للأندية، وده طبعًا مش حقيقي."

وتابع: "أنا زعلان جدًا إن لاعيبة الأهلي مش عارفة تعمل أساسيات الكرة أمام بالميراس كمصري، لكن مقدرش أقلل منهم. أنا اتكلمت فنيًا عن المباراة، ومدرب الأهلي خبرته قليلة وده بان جدًا في اللقاء. زيزو دخل العمق وثبّت محمد هاني، واتكلمت فني بس، وده كان رأيي".

خروج الأهلي من البطولة

وكان النادي الأهلي قد ودّع بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد ما حل في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطتين.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيًا مع إنتر ميامي الأمريكي في الافتتاح، ثم خسر أمام بالميراس البرازيلي، قبل أن يعود ويتعادل في مباراته الأخيرة أمام بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4، ليختتم مشواره في البطولة بالخروج من دور المجموعات.