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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بالأسماء| الأهلي يستقر على رحيل 6 لاعبين من نجوم الفريق.. ويُخطط لـ3 صفقات قوية

الاهلي
الاهلي
خالد يوسف

عقب انتهاء كأس العالم للأندية بالنسبة للنادي الأهلي، بعد الخروج المبكر من الدور الأول للبطولة، عاد ملف الصفقات الى الظهور من جديد بعد فترة انشغال عن الحديث عنها فقط، حيث ظلت المفاوضات طوال الفترة الماضية لغلق كافة الثغرات بالفريق.

رحيل رباعي الأهلي 

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن صفقات الأهلي الجديدة والمحتمل التعاقد معها في الصيف الجاري، إضافة إلى الراحلين في الفترة المقبلة.


وقال شوبير، في برنامجه الإذاعي، على أون سبورت إف إم، إن حمدي فتحي رحل عن الأهلي بعد انتهاء الإعارة المتفق عليها مع الوكرة القطري، بنهاية كأس العالم للأندية، وأن يحيى عطية الله أموره أصبحت محسومة، وبات قريبًا من الرحيل عن الأهلي، ولن يكمل مشواره مع الفريق، إضافة إلى عمر الساعي وكريم نيدفيد.

وأضاف: «بالنسبة إلى الصفقات الجديدة في الأهلي، هناك حديث عن ضم محمد شكري ومحمد شريف وأسامة فيصل، والأهلي قد يفكر في ضم ظهير أيسر أجنبي حال فشل ضم شكري».


رحيل الثنائي الموهوب بعد تراجع مستواهما

ارتفعت أسهم رحيل الثنائي محمد مجدي أفشة وحسين الشحات لاعبي الأهلي في مغادرة قلعة الجزيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل عدم الحاجة إلى جهودهما في الموسم المقبل، لاسيما مع تراجع مستواهما بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

واكد مصدر بالأهلي، أن حسين الشحات لديه عرض خليجي، وكذلك أفشة، خاصة بعد تألق بن رمضان وعودة إمام عاشور من الإصابة.

وابتعد الثنائي أفشة والشحات، عن المشاركة الأساسية مع الأهلي، في ظل التدعيمات التي تمت في الفترة الأخيرة، حيث ينافس الشحات في مركزه كلا من أحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وأشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر، بينما ينافس أفشة في مركزه كلا من إمام عاشور ومحمد علي بن رمضان واليو ديانج ومروان عطية وأحمد رضا وأحمد نبيل كوكا.


اجتماع بين الخطيب وريبيرو لتقييم المشاركة في المونديال

يعقد رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، جلسة خاصة مع الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل مناقشته في عدة أمور خاصة بالفريق، يأتي في مقدمتها نتائج المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً في أمريكا  والتي ودعها  الفريق من الدور الأول.

ويتطلع مسئولو النادي الأهلي إلى الوقوف على رؤية المدرب الأسباني لأداء الفريق في البطولة العالمية، خاصة وإنها كانت أول إرتباط رسمي للمدرب مع الأهلي، بعدما تولى تدريب الفريق قبلها بأيام قليلة.

رحيل 6 لاعبين نجوم الفريق صفقات قوية الأهلي

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