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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

غابت 7 سنوات.. ماذا فعلت الفنانة عبلة كامل لتتصدر الترند؟

عبلة كامل
عبلة كامل
خالد يوسف

تصدرت الفنانة القديرة عبلة كامل ترند "تيك توك"، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها رفقة شاب نشرها الأخير عبر حسابه على "إنستجرام"، ما دفع محبي الممثلة المخضرمة إلى التساؤل عن مدى صحة الصورة وظروف ظهورها المفاجئ.

عمتي حبيبيتي تثير الجدل

نشر أحد الشباب صغير السن صورة حديثة برفقة الفنانة عبلة كامل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلق كاتبا: "عمتي حبيبتي".

و ظهرت الفنانة عبلة كامل بملامح متقدمة في السن، مرتدية عباءة سوداء، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهورها، ما بين مشكك في أن الصورة حديثة أو معالجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وما بين معبّر عن اشتياقه لها وتمنّياته بعودتها إلى التمثيل.

لكن صاحب الصورة نفى تمامًا أن تكون مفبركة، وأكد أنها حقيقية وغير معدلة، بينما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من أسرة كامل أو المقربين منها.

7 سنوات من الغياب عن الأضواء

ابتعدت عبلة كامل عن الساحة الفنية منذ أكثر من سبعة أعوام، وتحديدًا منذ عرض الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم"، وبعد وفاة زوجها السابق الفنان محمود الجندي.

واختارت عبلة كامل التفرغ لحياتها الشخصية، والابتعاد التام عن الوسط الفني والإعلامي، دون أي ظهور في فعاليات أو لقاءات، ما جعل كل ظهور لها حتى لو عابرا، يثير اهتمام جمهورها بشدة.

مسيرة مضيئة وزواج مرتين

بدأت الفنانة كامل، مشوارها فى الدراما من خلال مسلسل "الشهد والدموع" الجزء الثانى، و"ليالي الحليمة"، وانطلقت بشكل قوي في الدراما واحتلت مكانة بارزة في قلوب المشاهدين، بعد نجاحها في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" الذي حقق نجاحا بشكل كبير حتى الآن، وشاركت في بطولة "ريا وسكنية"، و"حق مشروع"، و"عفاريت السيالة"، "أفراح إبليس"، وآخرها "سلسال الدم بالأجزاء الخمسة".

تزوجت الفنانة عبلة كامل مرتين، الأولى من المخرج والممثل أحمد كمال، وانفصلت عنه بعد إنجابهما ابنتين، وفى عام 2003 تزوجت للمرة الثانية من الفنان محمود الجندى الذى صرح فى أحد البرامج بأن مهر زواجه منها كان 25 قرشا فقط، ولم يحدث أى نقاش بشأن قيمة المهر، وفى ذات مرة بعد ذهابهما للسعودية لأداء فريضة الحج بالأراضى المقدسة، قررت أن ترتدى الحجاب مع الاحتفاظ بالتمثيل، ولكنها لن تخلعه مرة أخرى، ولكن زواجهما لم يستمر لأكثر من عامين حيث أعلنا انفصالهما فى عام 2005.

غابت 7 سنوات الفنانة عبلة كامل عبلة كامل تتصدر الترند

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